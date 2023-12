Darts WM 2024 heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream, Ergebnisse und der aktuelle Stand

Im Dezember und Januar findet in London die Darts-WM 2024 statt. Wo das Turnier im TV und Livestream gezeigt wird, was die bisherigen Ergebnisse sind, und wie der Spielplan aussieht, erfahrt Ihr hier.

Zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 3. Januar 2023 steigt die Darts-WM 2024, traditionell wird sie im Alexandra Palace in London ausgetragen. Titelverteidiger bei der 31. Ausgabe des Turniers ist Michael Smith, der sich im vergangenen Jahr im Finale gegen Michael van Gerwen erstmals zum Weltmeister gekrönt hat.

Die Darts-WM AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Insgesamt 96 Spieler nehmen an der Darts-WM Teil, rund 2,8 Millionen Euro stehen für sie auf dem Spiel. Wer am heutigen Tag gefragt ist und wie die Ergebnisse in den vergangenen Sessions aussehen? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Darts WM 2024: Der Spielplan am Freitag, 15. Dezember 2023

Zum Auftakt steht eine Abendsession an. Unter anderem kommt im letzten Matchup der amtierende Weltmeister Michael Smith zum Zug. Hier sind die Spiele des Tages im Überblick:

Freitag, 15. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Kevin Doets vs. Stowe Buntz 1. Runde Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 1. Runde Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 1. Runde Michael Smith vs. Doets / Buntz 2. Runde

© getty Michael van Gerwen wurde im vergangenen Jahr Zweiter.

Darts WM 2024: Übertragung im TV und Livestream

Die Darts-WM könnt Ihr vollumfänglich im Free-TV verfolgen, und zwar auf Sport1. Der Sportsender hat sämtliche Sessions in voller Länge im Programm, mit nur zwei Ausnahmen: die Abendsessions am Samstag, dem 16. Dezember, und am Montag, dem 18. Dezember. Parallel könnt Ihr natürlich auch online auf sport1.de im Livestream dabei sein.

Darüber hinaus werdet Ihr auch auf DAZN wieder fündig, hier werden sämtliche Duelle ohne irgendwelche Ausnahmen ausgestrahlt. Drei Pakete hat der Streamingdienst zur Auswahl, es reicht schon das günstigste, um live dabei zu sein. Dieses kostet 6,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,99 Euro im Monatsabo.

Darts WM 2024: Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Ganze lieber nebenbei verfolgen möchtet, könnt Ihr das natürlich auch tun. Wir werden ausgewählte Sessions im Liveticker verfolgen. Klickt Euch einfach in unseren Kalender und schaut nach, ob wir heute Matches für Euch im Programm haben:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Darts WM: Die Finalspiele der vergangenen zehn Weltmeisterschaften