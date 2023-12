Darts-WM: Sensation im Ally Pally! Mitfavorit scheitert krachend

Peter Wright hat bei der Darts-WM in London sensationell direkt sein erstes Match verloren und ist damit in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Schotte unterlag Jim Williams aus Wales mit 0:3 nach Sätzen.

Wright, der sich 2020 und 2022 zum Weltmeister gekrönt hatte, zeigte dabei eine miserable Vorstellung. Die ersten beiden Sätze gab "Snakebite" noch jeweils im fünften und entscheidenden Leg ab, der dritte Durchgang ging dann mit 3:0-Legs an Williams.

Wright kam pro Aufnahme im Durchschnitt auf 83.87 Punkte, seine Checkout-Quote lag bei 22.2 Prozent. Sein Gegenüber verbuchte einen Average von 90.45 Punkten und versenkte 52.9 Prozent auf die Doppelfelder.

Wright war bei der WM an Nummer 4 gesetzt. Vor dem 53-Jährigen war der Engländer James Wade (Nummer 13 der Order of Merit) der am höchsten gesetzte Spieler, der bei dieser WM die Segel streichen musste. "The Machine" zog gegen den Kanadier Matt Campbell mit 2:3 den Kürzeren.