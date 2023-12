Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 12 im TV und Livestream?

Bei der Darts-WM in London trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen. Am heutigen Freitag, 29. Dezember, wird die 3. Runde mit den noch vier ausstehenden Spielen abgeschlossen. Zudem stehen die beiden ersten Spiele der 4. Runde auf dem Programm.

Auch heute gibt es im Alexandra Palace wieder zwei Sessions mit jeweils drei Spielen. Die erste Session beginnt um 13.30 Uhr, die zweite um 20 Uhr. Kurios ist, dass der Sieger des Drittrundenspiels Jonny Clayton vs. Krzysztof Ratajski in der Abendsession noch einmal ran muss - gegen Rob Cross in der 4. Runde.