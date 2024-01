Darts WM 2024, Gewicht Pokal: Wie schwer ist die Trophäe?

Seit 1994 finden jährlich die PDC World Darts Championships statt. Die Darts WM wird von Dezember bis Januar im Alexandra Palace in London ausgetragen. Nach dem Gewinn des Titels darf der Weltmeister seit 2013 die Sid Waddell Trophy in die Höhe stemmen.

Zu Ehren von Sid Waddell hat die PDC im Jahr 2013 eine neue WM-Trophäe in Auftrag gegeben. Waddell hat bis 2012 für Sky Sports die Darts WM kommentiert. In Großbritannien gilt er, dessen Spitzname "Voice of Darts" lautete, als Legende. Nach seinem Tod im August 2012 benannte die PDC die WM-Trophäe nach dem Kommentator und würdigte damit seine Verdienste für den Dartsport.