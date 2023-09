Darts: Clemens scheitert bei World Series Finals zum Auftakt

Deutschlands bester Dartsprofi Gabriel Clemens hat bei den World Series Finals auch im dritten Anlauf den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Der WM-Halbfinalist aus Saarwellingen unterlag am Freitag in der ersten Runde dem Iren William O'Connor mit 2:6. Schon 2019 und 2021 hatte Clemens sein Auftaktmatch verloren.

Nach seinem Siegeszug bei der vergangenen Weltmeisterschaft in London befindet sich Clemens bei den großen Turnieren weiter auf der Suche nach seiner Form aus dem Ally Pally. Der "German Giant" wartet auch Mitte September noch auf seinen ersten Sieg bei einem Einzel-Major in diesem Jahr. Trotzdem belegt er weiter den Weltranglistenplatz 20.

Neben Clemens schieden auch die beiden weiteren deutschen Starter in Amsterdam aus: Martin Schindler, Nummer 25 der Welt, verlor gegen den Weltranglistensiebten Jonny Clayton mit 3:6. Zuvor kassierte Daniel Klose bei dem mit insgesamt 300.000 Pfund (rund 350.000 Euro) dotierten Turnier gegen den polnischen Topspieler Krzysztof Ratajski mit 3:6 bei seinem Debüt eine Niederlage.

Tour-Neuling Klose hatte Anfang des Monates das Finale beim 21. Event der Players Championship erreicht und sich daraufhin überraschend für die World Series Finals qualifiziert. Im selben Qualifikationsturnier sicherten sich auch Clemens und Schindler das Ticket für das Finalturnier.

Im Rahmen der World Series wurden zunächst sechs Turniere in sechs verschiedenen Ländern ausgetragen. Die besten 16 Spieler dieser Events erhielten ein Startrecht für das Finale in den Niederlanden, acht weitere Profis wurden in einem Qualifikationsturnier ermittelt. Als Nicht-Ranglistenturniere haben die Veranstaltungen der World Series keinen Einfluss auf die Weltrangliste.