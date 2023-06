Darts: Clemens und Schindler im Halbfinale der Team-WM

Das Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler darf bei der Team-WM in Frankfurt/Main von seinem ersten PDC-Titel träumen. Die Deutschen warfen im Viertelfinale am Sonntag den Favoriten England mit Weltmeister Michael Smith und dem Weltranglistenfünften Rob Cross nach einer starken Leistung mit 8:3 aus dem Turnier. In der Runde der letzten vier wartet Schottland mit den früheren Weltmeistern Peter Wright und Gary Anderson.

Clemens und Schindler starteten furios in die Partie. Angefeuert von über 3500 Fans in der Frankfurter Eissporthalle erspielten sich die beiden besten deutschen Profis schnell einen klaren Vorsprung, die topgesetzten Smith und Cross wirkten von der Rolle. Die Deutschen warfen insgesamt fünf 180er, auch auf die Doppel blieben sie nervenstark.

Deutschland zog damit nach 2020 zum zweiten Mal ins Halbfinale beim "World Cup of Darts" ein. Damals hatte Clemens noch mit Max Hopp ein Team gebildet. Nach der souveränen Vorrunde hatten sich Clemens und Schindler im Viertelfinal-Krimi mit 8:6 gegen die starken Polen durchgesetzt. Clemens wie auch Schindler warten auf der Profitour noch auf ihren ersten Titel.

Neben Deutschland zogen auch Vorjahresfinalist Wales mit Ex-Weltmeister Gerwyn Price, Belgien sowie Schottland in die Runde der letzten vier ein. Die Halbfinals finden wie das anschließende Endspiel in der Abendsession (19 Uhr/DAZN) statt.