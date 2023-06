Darts: Die Zähne! Niederlande ohne Michael van Gerwen bei Team-WM

Der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen hat seine Teilnahme an der Team-WM in Frankfurt/Main (ab Donnerstag) kurzfristig abgesagt. Wie der Weltverband PDC am Mittwoch mitteilte, habe sich der langjährige Weltranglistenerste noch nicht ausreichend von einer Zahn-OP am Montag erholt. Für die Niederlande rückt Dirk van Duijvenbode ins Team mit Danny Noppert.

Für Deutschland gehen bei dem Team-Event, das bis Sonntag in der Frankfurter Eissporthalle ausgetragen wird, WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) an den Start.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die großen Favoriten sind England mit Weltmeister Michael Smith sowie Wales mit Ex-Champion Gerwyn Price.