Darts: "Bully Boy" Michael Smith räumt in Las Vegas im Casino ab

Der amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith hat in einem Casino in Las Vegas mächtig abgeräumt. Der "Bully Boy" gewann an einem Spielautomaten umgerechnet 10.646 Euro.

Smith, der aktuell mit seiner Frau in der Zockermetropole im Urlaub weilt, veröffentlichte seinen Gewinn mit einem Bild bei Twitter.

"Nummer 1 der Welt, Weltmeister und jetzt Leben", schrieb der 32-jährige Engländer zu weiteren Bildern, die ihn in einem Jacuzzi und mit Zigarre im Mund zeigen.

Smith belegt in der Weltrangliste, der Order of Merit, vor dem Schotten Peter Wright und dem Niederländer Michael van Gerwen den ersten Platz.

Bei der Weltmeisterschaft 2023 hatte sich der Darts-Profi aus St Helens erstmals zum Champion gekrönt. Im Finale hatte er van Gerwen mit 7:4 bezwungen.