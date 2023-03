Darts: Jonny Clayton gewinnt Premier-League-Abend in Berlin

Jonny Clayton hat die neunte Station der Premier League Darts gewonnen. Im Finale des in Berlin ausgetragenen Spieltags setzte sich der Waliser mit 6:4 gegen Weltmeister Michael Smith aus England durch. Topspieler Peter Wright (Schottland) enttäuschte wieder einmal, ebenso wie Vize-Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande).

In der Berliner Mercedes-Benz Arena gewann Clayton zuvor gegen van Gerwen und Gerwyn Price (Wales). Smith setzte sich zunächst gegen Dimitri Van den Bergh (Belgien) und seinen Landsmann Nathan Aspinall durch. Clayton konnte in dieser Spielzeit zum ersten Mal einen Abend gewinnen und springt in der Tabelle auf Rang fünf.

Die ehemaligen Weltmeister Wright und van Gerwen verloren bereits ihr jeweils erstes Match und schieden aus. Während van Gerwen die Tabelle dennoch anführt, steht Wright mit nur einem Sieg an neun Spieltagen abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Die Serie, bei der jedes Jahr lediglich acht Top-Spieler vertreten sind, wird über 17 Wochen an wechselnden Spielstätten ausgetragen. Die letzten beiden Spieltage sind die Play-offs, zuvor gilt es für die Spieler, in den wöchentlich im K.o.-Modus stattfindenden Mini-Turnieren Punkte zu sammeln.

Rekordsieger sind van Gerwen und Darts-Legende Phil Taylor mit je sechs Titeln. Einen deutschen Teilnehmer gab es bislang noch nicht.