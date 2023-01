Es ist so weit! Michael Smith und Michael van Gerwen duellieren sich heute im Ally Pally um den Titel des Darts-Weltmeisters 2023. Wie Ihr das Endspiel in London live im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Am 15. Dezember ging die 30. Austragung der Darts-Weltmeisterschaft los, am heutigen Dienstag, den 3. Januar findet sie nun ihr Ende. Zwei Spieler sind von den ursprünglich 96 qualifizierten noch übrig: Michael Smith und Michael van Gerwen. Ein Match fehlt also noch, um die WM 2023 abzuschließen - das Finale.

Dieses wird um 21 Uhr im Ally Pally (London) eröffnet. Gespielt wird im Best-of-13-Sets-Modus. Bedeutet also: Der, der als Erster sieben Sätze gewinnt, wird Weltmeister.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wie Ihr das Endspiel bei der Darts-WM 2023 live im TV und Livestream sehen könnt.

Darts WM Finale, Übertragung: So seht Ihr das Endspiel live im TV und Livestream

Die beiden Anbieter, die heute das WM-Finale übertragen, sind auch die, die bereits seit der ersten Runde für dafür zuständig sind. Was die Übertragung im Free-TV betrifft, ist Sport1 der richtige Ansprechpartner. Der Darts-Abend beginnt dort um 18 Uhr mit dem Countdown.

Jana Wosnitza kümmert sich dabei um die Moderation, während beim Finale selbst sich später auch noch Kommentator Sebastian Schwele und Experte Robert Marijanovic melden. Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet der Sportsender auch einen kostenlosen Livestream an.

© getty Michael van Gerwen und Michael Smith duellieren sich im Finale der Darts-WM.

DAZN besitzt ebenfalls Übertragungsrechte am heutigen WM-Finale und sendet daher ab 20.40 Uhr die ersten Livebilder aus London. Für das komplette Match setzt der Streamimgdienst folgendes Personal ein:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experten: Rusty-Jake Rodriguez und Rowby-John Rodriguez

Das "Netflix des Sports" ist vor allem für sein vielfältiges Livestream-Angebot bekannt. Neben hochklassigen Darts-Turnieren stehen nämlich auch Übertragungen zu Sportarten wie Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling, Tennis uvm. auf der Plattform zur Verfügung.

Alles, was Ihr benötigt, um Euch Zugriff darauf zu verschaffen, ist ein Abonnement, das allerdings mit Kosten verbunden ist. Das Monatsabo ist für 29,99 Euro pro Monat zu haben, das Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

Match: Michael Smith vs. Michael van Gerwen

Michael Smith vs. Michael van Gerwen Wettbewerb: Darts-Weltmeisterschaft 2023

Darts-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Januar 2022

3. Januar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Alexandra Palace, London

Alexandra Palace, London TV: Sport1

Livestream: Sport1, DAZN

Liveticker: SPOX

Darts WM Finale, Übertragung: So seht Ihr das Endspiel im Liveticker

Wer immer noch keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu verfolgen, wird bei SPOX fündig. Wir tickern das Finale zwischen Smith und van Gerwen nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des WM-Finals zwischen Michael Smith und Michael van Gerwen.

© getty Wer wird Peter Wrights Nachfolger?

Darts WM: Die Finalspiele der vergangenen zehn Weltmeisterschaften