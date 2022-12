Bei der Darts-WM ist Gabriel Clemens am heutigen Freitag im Achtelfinale im Einsatz. Wo gibt es eine Übertragung zu dem Duell mit Alan Soutar? SPOX klärt hier darüber auf.

Die deutschen Hoffnungen bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 ruhen nur noch auf den Schultern von Gabriel Clemens. Während sich Florian Hempel und Michael Schindler bereits aus dem Turnier im Londoner Alexandra Palace verabschieden mussten, steht der 39-Jährige im Achtelfinale.

Qualifiziert hat er sich dafür mit einem Thriller-Sieg. Der "German Giant" wurde seiner Favoritenrolle am vergangenen Dienstag dank stählerner Nerven gerecht und schlug in einem packenden Drittrunden-Krimi den Waliser Jim Williams mit 4:3. Damit steht Clemens zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten 16 der WM.

Dort trifft er nun auf Alan Soutar. Das Duell im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale findet am heutigen Freitag, den 30. Dezember statt. Los geht es im Ally Pally gegen 15 Uhr, nachdem das erste Match des Tages absolviert ist. Dieses tragen Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh aus.

Wo gibt es eine Übertragung zu Gabriel Clemens gegen Alan Soutar? SPOX klärt im Folgenden dazu auf.

© getty Gabriel Clemens ist aktuell der beste deutsche Darts-Profi.

Darts WM: Wer zeigt / überträgt Gabriel Clemens vs. Alan Soutar heute live im TV und Livestream?

Die Weltmeisterschaft im Darts gibt es in Deutschland auch dieses Jahr live im TV und Livestream zu sehen. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei nicht nur ein Sender.

Darts WM: Wer zeigt / überträgt Gabriel Clemens vs. Alan Soutar heute live im TV?

Wer im klassischen Fernsehen zuschauen möchte, der sieht die Partien der Darts-WM bei Sport1. Der Sportsender besitzt die Rechte an der kompletten Übertragung des Turniers und nutzt diese auch aus. Sport1 zeigt die WM an jedem einzelnen Tag in voller Länge.

Dementsprechend gibt es dort auch das heutige Aufeinandertreffen zwischen Clemens und Soutar live zu sehen.

Darts WM: Wer zeigt / überträgt Gabriel Clemens vs. Alan Soutar heute im Livestream?

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sport1 sein Programm auch im Livestream an. Dieser ist ebenso kostenlos abrufbar und bedarf keiner vorherigen Anmeldung. Einfach auf sport1.de reinklicken und Livestream starten.

Abgesehen von Sport1 ist dann auch DAZN eine Anlaufstelle, um von der Darts-WM nichts zu verpassen. Der Streamingdienst hat sich die Rechte ebenfalls gesichert und zeigt das Turnier im Stream, wobei sich dieser via App oder Konsole auch auf dem Fernsehgerät aufrufen lässt.

Anders als Sport1 ist DAZN kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Geboten bekommt man dafür neben Darts unter anderem jede Menge Fußball, US-Sport, Motorsport, Kampfsport, Wintersport und noch mehr.

Darts WM: Duelle im Achtelfinale am Freitag