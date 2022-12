Bei der Darts-WM finden am heutigen Samstag keine Spiele statt. Warum ist das so? SPOX erklärt diesen Umstand.

Seit dem 15. Dezember und noch bis zum 3. Januar wird im Londoner Alexandra Palace die Darts-Weltmeisterschaft 2023 ausgetragen. Wie ist der aktuelle Stand? Das Achtelfinale ist absolviert, nun stehen Viertelfinale, Halbfinale und Finale an.

Während der knapp drei Wochen finden allerdings nicht an jedem Tag Spiele statt - unter anderem am heutigen Samstag.

Darts-WM: Warum wird heute nicht gespielt?

Warum ist das so? Die Antwort ist recht simpel: Es ist heute schließlich Silvester, der letzte Tag des Jahres. Die Welt verabschiedet am Abend und mit Mitternacht 2022 und begrüßt 2023. Deswegen bleiben die Tore des Ally Pally ausnahmsweise geschlossen, was zuletzt auch schon an Heiligabend (24. Dezember) sowie an den ersten beiden Weihnachtstagen (25. und 26. Dezember) so war. An vier Tagen flogen und fliegen seit WM-Start also keine Pfeile durch die Halle.

Am morgigen 1. Januar geht es dann mit dem Viertelfinale weiter. Am 2. Januar steigt das Halbfinale, am 3. Januar das Endspiel.

© getty Peter Wright ist amtierender Weltmeister im Darts.

Darts WM: Duelle im Viertelfinale

Termin Begegnung 1. Januar, 13.30 Uhr Gerwyn Price - Gabriel Clemens 1. Januar, ca. 15.00 Uhr Michael Smith - Stephen Bunting 1. Januar, 20.30 Uhr Dimitri van den Bergh - Jonny Clayton 1. Januar, ca. 22.00 Uhr Chris Dobey - Michael van Gerwen

Darts-WM: Weltmeister Peter Wright bereits raus

Überraschung im Alexandra Palace: Weltmeister Peter Wright ist bei der Darts-WM in London früh gescheitert. Der zweimalige Titelträger aus Schottland verlor sein Drittrundenmatch gegen den Belgier Kim Huybrechts nach enttäuschender Leistung am Dienstag mit 1:4.

Der 52-jährige Wright fand von Beginn an nicht in die Partie, wechselte sogar während des Spiels die Darts. Huybrechts nutzte die Schwächen des Weltranglistenzweiten, insbesondere auf die Doppel, konsequent aus und zog verdient ins Achtelfinale ein. Dort scheiterte der 37-Jährige allerdings an seinem Landsmann Dimitri Van den Bergh.

Wright hatte im vergangenen Januar mit 7:5 den Engländer Michael Smith bezwungen und seinen zweiten Titel nach 2020 gefeiert.

© getty Für Wright ist die Darts-WM 2023 beendet.

Darts WM: Die Sieger der letzten fünf Jahre

Jahr Sieger 2022 Peter Wright 2021 Gerwyn Price 2020 Peter Wright 2019 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross

Darts WM 2023: Der Zeitplan