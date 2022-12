Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Fünfter Turniertag bei der Darts-WM 2023 in London. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele am heutigen Montag stattfinden und wo sich diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Nächster Turniertag mit den nächsten acht Duellen: Bei der Darts-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London fliegen auch am heutigen Montag, den 19. Dezember, jede Menge Dartspfeile. Gespielt wird einmal mehr in einer Tagessession und in einer Abendsession, auf dem Programm stehen dabei je vier Partien im Best-of-5.

Sechs Spiele finden im Rahmen der ersten Runde statt, zwei im Rahmen der zweiten. Im Einsatz ist unter anderem Gerwyn Price.

Darts WM: Spiele und Ansetzungen am 19. Dezember

Los geht es um 13.30 Uhr, dann nehmen es Andrew Gilding und Robert Owen miteinander auf. Die folgenden Matches sind: Danny Jansen gegen Paolo Nebrida, Niels Zonneveld gegen Lewy Williams und José de Sousa gegen Simon Whitlock.

Zu späterer Stunde ab 20 Uhr spielen Geert Nentjes gegen Leonard Gates, Ritchie Edhouse gegen David Cameron, Steve Beaton gegen Danny van Trijp und Gerwyn Price gegen Luke Woodhouse.

Uhrzeit Begegnung ab 13.30 Uhr Andrew Gilding - Robert Owen Danny Jansen - Paolo Nebrida Niels Zonneveld - Lewy Williams José de Sousa - Simon Whitlock ab 20.00 Uhr Geert Nentjes - Leonard Gates Ritchie Edhouse - David Cameron Steve Beaton - Danny van Trijp Gerwyn Price - Luke Woodhouse

Darts WM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Die Partien der Darts-Weltmeisterschaft könnt Ihr auch heute wieder live miterleben, ohne vor Ort im Ally Pally zu sein. Die Rechte an der Übertragung des Turniers liegen in Deutschland bei gleich zwei Sendern.

Zum einen bekommt man die Spiele live bei Sport1 zu sehen, das dortige Programm gibt es auch im kostenlosen Livestream - nicht nur auf der Website sport1.de, sondern auch auf dem YouTube-Kanal von Sport1.

© getty Die Darts-WM findet traditionell im Ally Pally statt.

Abgesehen davon wird man zur Darts-WM in Sachen Live-Ausstrahlung auch bei DAZN fündig. Der kostenpflichtige Streamingdienst ist ebenso täglich live, um die Darts-WM zu begleiten. Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

Darts WM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Darts WM: Spiele heute im Liveticker

SPOX begleitet Spiele der Darts-WM auch dieses Jahr im Liveticker. In unserer Tagesübersicht erfahrt Ihr, welche Spiele wir heute live covern.

Darts WM 2023: Der Zeitplan