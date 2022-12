Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Nach den ersten paar Auftaktspielen gestern, kann es jetzt so richtig losgehen. Der zweite Tag der Darts WM ruft. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele heute angesetzt sind und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Highlight eines jeden Darts-Kalenderjahres: Die Weltmeisterschaft. Insgesamt 96 Werferinnen und Werfer duellieren sich dabei über einen Zeitraum von knapp zwei Wochen um den prestigeträchtigen und hochdotierten WM-Titel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Matches heute auf dem Spielplan stehen und wo eine Übertragung im TV, Livestream und Liveticker stattfindet.

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen

Insgesamt wird es an diesen Tag zwei Sessions geben, eine am Nachmittag und eine am Abend. Jeweils finden hier vier Duelle über maximal fünf Sets statt.

Teil der Abendsession ist auch das Match von Florian Hempel. Der Deutsche trifft in seinem Auftaktspiel auf Keegan Brown.

Darts WM am Freitag: Die Spiele der Nachmittagssession

Runde Spieler 1 Spieler 2 Beginn Sets 1 Alan Soutar Mal Cuming 13.30 Uhr Best of 5 1 Boris Krcmar Toru Suzuki nach Spiel 1 Best of 5 1 Adrian Lewis Daniel Larsson nach Spiel 2 Best of 5 2 Kim Huybrechts Barry / Sampson nach Spiel 3 Best of 5

Darts WM am Freitag: Die Spiele der Abendsession

Runde Spieler 1 Spieler 2 Beginn Sets 1 Rowby Rodriguez Lourence Ilagan 20 Uhr Best of 5 1 William O'Connor Beau Greaves nach Spiel 1 Best of 5 1 Keegan Brown Florian Hempel nach Spiel 2 Best of 5 2 Michael Smith Wattimena / Rafferty nach Spiel 3 Best of 5

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream

Alle acht Spiele des Tages werden gleich von zwei Anbietern gezeigt / übertragen. Dabei handelt sich zum einen um den TV-Sender Sport1 und um den Streamingdienst DAZN. Alles Weitere erfahrt Ihr im Folgenden.

Darts WM, Übertragung heute live im Free-TV

Um das Geschehen an diesem Tag im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr lediglich zur entsprechenden Zeit den Kanal Sport1 aufrufen. Die Vorberichte zu den Sessions nehmen jeweils eine halbe Stunde vor Beginn, also 13 Uhr respektive 19.30 Uhr, ihren Anfang.

Der Sender ist im Free-TV verfügbar. Sollte sich der Kanal nicht in Eurer Programmliste befinden, so müsst Ihr einen Sendersuchlauf starten. Wie genau das funktioniert, wird hier erklärt.

Darts WM, Übertragung heute im kostenlosen Livestream

Parallel dazu stellt Sport1 auch einen Stream zum Live-Programm zur Verfügung. Diesen findet Ihr in der Online-Mediathek des Senders. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Im Laufe der Darts-WM wird Sport1 jedoch nicht alle Sessions live anbieten. Dieses Privileg obliegt nur dem Hauptlizenzinhaber DAZN. Wer also auf keine Spiele verzichten und zusätzlich noch die Moderation von Kult-Kommentator Elmar Paulke genießen will, sollte ein Abonnement beim Streamingdienst in Betracht ziehen. Alle Infos zu den Inhalten und Angeboten von DAZN, findet Ihr hier

Darts WM, Übertragung heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option bietet unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen im Ally Pally in London. Klickt Euch rein.

