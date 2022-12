Auch heute fliegen im Ally Pally im Rahmen der Weltmeisterschaft die Pfeile. Welche Partien anstehen und wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Die Darts-Weltmeisterschaft hat Tag vier erreicht. Am heutigen Sonntag, den 18. Dezember, geht das prestigeträchtigste Turnier im Dartsport mit den nächsten Matches weiter.

Im Alexandra Palace (Ally Pally) steigen wie gestern acht Partien. Diese sind aufgeteilt auf zwei Sessions, die jeweils vier Matches beinhalten. Auch der Aufbau einer Session ist gleich geblieben: drei Erstrundenspiele und ein Zweitrundenspiel.

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen

Die Mittagssession beginnt um 12 Uhr, Damon Heta überspringt als Top-32-Spieler der PDC Order of Merit die erste Runde und bestreitet gegen Adrian Lewis sein Zweitrundenspiel.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit Runde Sets So., 18.12. Madars Razma Prakash Jiwa 12 Uhr 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Karel Sedlacek Raymond Smith nach Spiel 1 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Luke Woodhouse V. Omelchenko nach Spiel 2 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Damon Heta Adrian Lewis nach Spiel 3 2. Runde Best of 5

Nach einer Pause geht es dann um 21 Uhr mit der Abendsession weiter, die mit der Begegnung zwischen Mike De Decker und Jeff Smith losgeht. Zum Abschluss stehen sich Nathan Aspinall und Boris Krcmar gegenüber.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit Runde Sets So., 18.12. Mike De Decker Jeff Smith 21 Uhr 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Scott Williams Ryan Joyce nach Spiel 1 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Matt Campbell Danny Baggish nach Spiel 2 1. Runde Best of 5 So., 18.12. Nathan Aspinall Boris Krcmar nach Spiel 3 2. Runde Best of 5

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream

Mit Sport1 und DAZN besitzen zwei Anbieter die Übertragungsrechte am Turnier in London. Diese sind deswegen auch heute die einzigen Anlaufstellen, um die Sessions zu verfolgen. Sport1 beginnt um 13.30 Uhr mit der Übertragung im Free-TV und endet um 16 Uhr, zeigt demnach nicht die komplette Session. Von der Abendsession, die beim Privatsender um 20.30 Uhr losgeht, wird jedoch alles gezeigt. Im Livestream bietet Sport1 die Spiele ebenfalls an - und das kostenlos.

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugriff auf DAZN, der ebenfalls beide Sessions im Livestream zeigt. Beim Streamingdienst sind sogar alle Matches zu sehen. Durch die begleitet Euch folgendes Duo:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Rene Eidams

DAZN ist jedoch nicht nur das Zuhause der Darts-WM, sondern überträgt auch Sportarten wie Fußball, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Wrestling, MMA, Boxen und noch mehr.

Um all dies freischalten zu können, wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten dafür liegen bei 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Nathan Aspinall steigt als Top-32-Spieler der PDC Order of Merit erst in der 2. Runde ein.

Darts WM 2023: Der Zeitplan