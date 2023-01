Im letzten Viertelfinalmatch des Tages stehen sich bei der Darts-Weltmeisterschaft Michael van Gerwen und Chris Dobey gegenüber. Wir begleiten das Duell im Liveticker.

Zum Abschluss des Darts-Tages kommt mit Michael van Gerwen einer der absoluten Turnierfavoriten zum Zug, die Nummer zwei der Welt trifft auf Chris Dobey. Ihr möchtet auf dem Laufenden bleiben? Dann seid Ihr in unserem Ticker genau richtig.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Chris Dobey: Viertelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Rund achtzehn Ränge trennen Michael van Gerwen und Chris Dobey in der PDC Order of Merit aktuell, MVG geht also auch heute mit der ihm bekannten Favoritenrolle ins Duell. Der Niederländer hat sich durch ein 4:1 über seinen Landsmann Dirk van Duijvenbode für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Auch Chris Dobey ist allerdings in Topform, gegen den Weltranglistensechsten Rob Cross brauchte er lediglich ein Set länger.

Vor Beginn: Weil es das zweite Duell der Abendsession ist, kann die Startzeit noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden - zuvor geht es nämlich ab 20.30 Uhr noch in einem Best-of-Nine zwischen Gabriel Clemens und Gerwyn Price zur Sache. Ab 22.30 Uhr dürfte es irgendwann soweit sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Viertelfinale der Darts-WM zwischen Michael van Gerwen vs. Chris Dobey.

© getty Michael van Gerwen trifft im Viertelfinale auf Chris Dobey.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Chris Dobey: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Wie bei allen Matches der Darts-WM sind auch heute wieder Sport1 und DAZN am Start. Bei Sport1 ist ab 19.30 Uhr den ganzen Abend lang Darts geplant, sowohl im TV als auch im Livestream müsst Ihr dabei keine Gebühren zahlen.

Bei DAZN sieht das Ganze ein wenig anders aus, dafür habt Ihr auch eine Fülle an Optionen: Fußball, US-Sport, Tennis, Wintersport, Kampfsport uvm. 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo kostet der Spaß.

