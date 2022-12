Eine Legende ist zurück im Ally Pally! Die Rede ist hier aber nicht von Darts-Größen wie van Gerwen, Taylor oder Wright, sondern von der berühmt berüchtigten Wespe. Doch was hat es mit dem Insekt eigentlich auf sich? SPOX klärt auf.

Seit Jahren treibt eine Wespe ihr Unwesen in den heiligen Hallen des Alexandra Palace. Das mag sich nun erst einmal wie eine schlechte Legende anhören, doch tatsächlich gibt es eine längere Geschichte dahinter.

So feierte das Insekt bereits diverse Auftritte in den zurückliegenden Darts-Turnieren im Ally Pally - zum Glück der Einen und zum Pech der Anderen.

Darts WM 2023: Die Wespe ist wieder da!

Auch bei der aktuell stattfindenden Darts WM 2023 sollte die Wespe wieder nicht fehlen. Schon im Erstrundenmatch zwischen David Cameron und Ritchie Edhouse sicherte sie sich einen elitären Sitzplatz, um das Geschehen in vorderster Front zu verfolgen. Dabei machte sie keinen Hehl daraus, wem ihre Unterstützung galt.

Der Kanadier Cameron stand mit dem Rücken zur Wand. 0:2 lag er in Sätzen bereits hinten, der dritte Satz neigte sich mit einem 0:2-Rückstand in Legs ebenfalls bereits einem negativen Ende entgegen. Es würde schon ein Wunder brauchen, damit er das Ruder nochmal rumreißen könnte. Und eben jenes Wunder setzte sich wenig später auf den Rücken seines Trikots.

© DAZN

Ob die Wespe Ritchie Edhouse einfach nur aus dem Konzept brachte oder ob Cameron wortwörtlich von ihr beflügelt wurde, ist natürlich schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass Cameron tatsächlich die Kehrtwende schaffte. Die folgenden sechs Legs sollten allesamt vom Kanadier beendet werden. Und auch den finalen fünften Satz ließ er sich schließlich nicht mehr nehmen.

Darts WM 2023: Was hat es mit der Wespe im Ally Pally auf sich? - Die Geschichte

Bereits in den vergangenen Jahren machte sich die Wespe einen Namen unter den Spielern - zu dieser Zeit allerdings weniger als Segen, sondern mehr als Fluch. So zum Beispiel im vergangenen Jahr bei der Darts WM 2022. Im Spiel der dritten Runde zwischen Ross Smith und Dirk van Duijvenbode schien sich das Insekt einen Spaß daraus zu machen, Letzteren regelrecht in den Wahnsinn zu treiben.

Mit Erfolg, wie sich schnell herausstellte. Der eigentliche Matchfavorit gab die ersten drei Sätze allesamt ab. Erst als die Wespe ein ruhigeres Plätzchen - abseits des Niederländers - für sich gefunden hatte, kehrte er zu Ruhe und alter Stärke zurück. In der Folge entschied er alle vier weiteren Sätze und damit auch das gesamte Match für sich.

Deutlich besser handhabte der Österreicher Mensur Suljovic die Situation. Während seines Auftaktspiels bei der Darts WM 2017 setzte sich die Wespe ganz frech auf den Brustkorb des ehemaligen Barbesitzers. Der reagierte aber gewohnt entspannt. "Sie meinten, ich soll sie wegmachen, aber ich meinte: ‚Nein, das kann ich nicht, da tu ich ihr weh'", erklärte er im anschließenden Interview. "Ich habe sie dann leicht angeschoben, dann ist sie weggeflogen und ich habe ihr noch einen Kuss hinterhergeschickt."

Eine weitere legendäre Geschichte ereignete sich bei der Darts WM 2012. In seinem Erstrundenduell gegen Nigel Heydon erwischte Adrian Lewis die Wespe wohl bei schlechter Laune. Beim Stand von 0:2 stach das Insekt direkt in seine Hand. Glücklicherweise handelte es sich dabei jedoch nicht um seine Wurfhand und der Engländer konnte nicht nur weiterspielen, sondern das Spiel auch noch gewinnen.

Dank Geschichten wie diesen hat die Wespe über die Jahre einen regelrechten Kult-Status angenommen. Für die Darts-Fangemeinde ist das Insekt deshalb längst nicht mehr aus dem Ally Pally wegzudenken. Wir können also gespannt sein, welchem Spieler sie als nächstes einen Besuch abstattet.

Darts WM 2023: Der Zeitplan des Turniers