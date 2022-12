Darts, Einlaufmusik: Die Walk-On-Songs der Stars

Im Londoner Ally Pally dreht sich momentan alles um die Darts-Weltmeisterschaft 2023. SPOX zeigt Euch die Walk-On-Songs der Stars.

Seit dem 15. Dezember wird im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) im Rahmen der Weltmeisterschaft fast tagtäglich Darts gespielt. Die ersten Achtelfinalisten stehen bereits fest, peu a peu folgen weitere. Von den insgesamt 96 Teilnehmern, die zu Beginn mit dabei waren, sind viele also bereits ausgeschieden. Unter anderem auch der amtierende Weltmeister Peter Wright, der dem Belgier Kim Huybrechts überraschend in fünf Sätzen unterlag.

Von Tag zu Tag wird den Fans in der Arena und vor den Bildschirmen zu Hause ein Spektakel geliefert. Damit sind jedoch nicht nur die Partien selbst, sondern vor den Spielen auch die ikonischen Walk-Ons gemeint.

SPOX zeigt Euch im Folgenden, mit welchen Liedern die Stars zum Board einmarschieren.

Die Lieder, mit denen die Profis die Bühne betreten, werden von den Spielern selbst ausgesucht und geben den letzten Motivationsschub, bevor es ans Eingemachte geht. Die Nummer eins der Weltrangliste Gerwyn Price etwa wird seinem Spitznamen "The Iceman" gerecht und hat deswegen den Song "Ice, Ice Baby" von Vanilla Ice ausgesucht. Das Lied "Seven Nation Army" von The White Stripes ist zu hören, wenn der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen aufgerufen wird. Dann gibt es noch Lieder wie "Sweet Caroline" von Neil Diamond (von Daryl Gurney genutzt), die besonders gut sind, um die Zuschauer in der Halle zum Singen zu animieren. Von Mainstream bis unbekannt ist die Musikvielfalt sehr groß.

Von ursprünglich drei Deutschen sind zwei noch im Turnier, deswegen dürfen sich die Zuschauer noch mindestens einmal auf "Another Brick In The Wall" von Korn und "Wonderwall" von Oasis freuen. Mit diesen Liedern betreten Martin Schindler und Gabriel Clemens nämlich die Halle. Florian Hempels "Kölsche Jung" von Brings wird nach seinem Aus hingegen nicht mehr abgespielt.

Name Nation Einlaufmusik

Josh Rock Nordirland "Welcome To The Party" von DJ Krissy

Andrew Gilding England "Goldfinger" von Shirley

Martin Lukeman England "Lip Up Fatty" von Bad Manners

Madars Razma Lettland "Livin' On A Prayer" von Bon Jovi

Adrian Lewis England "Reach Up" von Perfecto Allstarz

Rowby Rodriguez Österreich "Ruby" von den Kaiser Chiefs

Scott Williams England "My Songs Know What You Did In The Dark" von Fall Out Boy

Jim Williams Wales "No One Knows" von Queens Of The Stone Age

Ryan Meikle England "Take Me Out" von Franz Ferdinand

William O'Connor Irland "I Won't Back Down" von Tom Petty

Steve Beaton England "Stayin' Alive" von The Bee Gees

Jermaine Wattimena Niederlande "Trumpets" von Sak Noel & Salvi feat. Sean Paul

Simon Whitlock Australien "Down Under" von Men at Work

Keane Barry Irland "U Can't Touch This" von MC Hammer

Keegan Brown England "Killer" von Boy Kill Boy

Ricky Evans England "Baby Shark" von Pinkfong

Alan Soutar Schottland "Disco Inferno" von The Tramm

Karel Sedlácek Tschechien "Future World" von Helloween

Jamie Hughes England "Hi Ho Silver Lining" von Jeff Beck

Matt Campbell Kanada "HandClap" von Fitz & Tantrums

Danny Jansen Niederlande "Welcome To The Jungle" von Guns N'Roses

Mike De Decker Belgien "Best Day Of My Life" von American Authors

Ritchie Edhouse England "Our House" von Madness

Boris Krcmar Kroatien "Chelsea Dagger" von The Fratellis

Cameron Menzies Schottland "One" von House Mafia

Luke Woodhouse England "Country House" von Blur

Michael Mansell Nordirland "Lose Yourself" von Eminem

Geert Nentjes Niederlande "I Like How It Feels" von Enrique Iglesias

Niels Zonneveld Niederlande "Boulevard Of Broken Dreams" von Green Day

Martijn Kleermaker Niederlande "Giant" von Rag ‚n' Bone Man

John O'Shea Irland "Let Me Entertain You" von Robbie Williams