Darts WM 2023: Auftakt, Termine, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Das größte Spektakel im Dartsport, die Weltmeisterschaft 2023, nähert sich von Tag zu Tag. Auftakt, Termine, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - in diesem Artikel liefert Euch SPOX die wichtigsten Informationen zum prestigeträchtigsten Turnier des Jahres.

Im Dartsport gibt es kein größeres Spektakel als die PDC Darts Weltmeisterschaft, die jährlich stattfindet. Profis aus aller Welt kämpfen dabei von Tag zu Tag um den Einzug in die nächste Runde und damit schlussendlich um den Titel, den sich der Schotte Peter Wright im vergangenen Jahr ein zweites Mal mit einem Finalsieg über Michael Smith sichern konnte.

Darts WM 2023: Auftakt, Termine, Ort, Teilnehmer

Die WM kennzeichnet, dass sie jährlich in der Winterzeit zur Jahreswende über die Bühne geht, dies ist auch bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2023 der Fall. Die 30. Auflage des prestigeträchtigsten Wettbewerbs im Dartsport beginnt am 15. Dezember mit der ersten Spielrunde, streckt sich über die Weihnachtszeit hinaus und endet dann im neuen Jahr am 3. Januar mit dem Finalspiel. Was dabei ebenfalls gleich geblieben ist, ist der Austragungsort: Einmal mehr wird das legendäre Alexandra Palace (Ally Pally) in der englischen Hauptstadt London genutzt.

96 Spieler nehmen am Turnier teil und kämpfen um den Titel, aber auch um ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (Sieger). Insgesamt werden 2.500.000 Pfund an die Profis ausgeschüttet. Die 96 Teilnehmer setzen sich zusammen aus den 32 besten Spielern der PDC Order of Merit (Stichtag: 27.11.2022), die zudem die erste Runde überspringen und erst in der zweiten ins Geschehen eingreifen. Weitere 32 Plätze bekommen die Besten der PDC Pro Tour Order of Merit (Stichtag: 27.11.2022), die restlichen 32 sind Wildcards, die an Qualifikationsturnieren vergeben werden.

Noch steht also noch nicht fest, wer genau antreten wird, die ganz großen Topstars wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price oder Peter Wright sind jedoch auf jeden Fall mit dabei. Stand jetzt dürfen aus deutscher Sicht auch Gabriel Clemens (Nr. 24 der PDC Order of Merit) und Martin Schindler (Nr. 31 der PDC Order of Merit) antreten.

Darts WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der WM 2023 teilen sich wieder einmal der Streamingdienst DAZN und der Privatsender Sport1. Genaue Infos zu den Sendezeiten liegen noch nicht vor. Dank Sport1 wird es jedoch auf jeden Fall eine Free-TV-Übertragung geben, parallel werden die Matches auch im kostenlosen Livestream bei Sport1 zu sehen sein. Für DAZN hingegen braucht man ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet. Mit diesem bekommt man auf einen Schlag auch Zugriff auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, MMA, Boxen, US-Sport (NBA und NFL) und noch einige mehr.

