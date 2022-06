Es ist so weit, heute steht das Finale beim World Cup of Darts an. Wie der Programmplan bei der Team-WM aussieht und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wer im Finale des World Cup of Darts in der Eissporthalle in Frankfurt aufeinandertrifft, wird sich erst noch zeigen - denn auch die Viertel- und Halbfinalrunden sind für den heutigen Sonntag angesetzt. Deutschland ist nach dem gestrigen Sieg über Dänemark weiter mit von der Partie, im Viertelfinale treffen Gabriel Clemens und Martin Schindler auf Wales.

Das Viertelfinale wird von 13 bis 17 Uhr ausgetragen, zwischen 19 und 21 Uhr steht dann das Halbfinale auf dem Plan. Das Finale steigt nur eine halbe Stunde später um 21.30 Uhr. Hier könnt Ihr Euch schonmal ein Bild von allen Paarungen im Viertelfinale machen, nach Abschluss der Runde werden die Halbfinalbegegnungen ergänzt.

World Cup of Darts, Übertragung: Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 England Schottland Belgien Australien Wales Deutschland Niederlande Nordirland

© getty Martin Schindler steht mit seinem Teamkollegen Gabriel Clemens im Viertelfinale des World Cup of Darts.

World Cup of Darts, Übertragung: Finale der Team-WM heute live im TV und Livestream

Alle Runden des World Cup of Darts werden live und exklusiv in voller Länge bei DAZN ausgestrahlt. Zum Viertelfinale könnt Ihr dort pünktlich zum Beginn der Session um 13 Uhr einschalten, Halbfinale und Finale werden dann in einem Rutsch ab 19 Uhr gesendet. Das Duo an den Mikrofonen besteht wie gewohnt aus Kommentator Elmar Paulke und Experte Robert Marijanovic.

World Cup of Darts, Team-WM: Modus im Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Wie schon in der 2. Runde werden auch das Viertelfinale und das Halbfinale im "Best of 3 Games" entschieden. Dabei werden zuerst zwei Einzelmatches ausgetragen (jeweils Best of 7 Legs), im Falle eines Remis nach den beiden Einzeln geht es dann im Doppel (Best of 7 Legs) um das Weiterkommen.

Das Finale wird potentiell ein wenig länger dauern, hier gilt nämlich der Modus "Best of 5 Games". Wie in den Vorrunden sind auch hier zunächst zwei Einzel angesetzt, im Anschluss daran steht dann das Doppel an. Sollte nach den drei Spielen noch kein Sieger feststehen, sorgen zwei weitere Einzel für die Entscheidung.

World Cup of Darts: Der Zeitplan im Überblick