Die erste Runde beim World Cup of Darts ist vorbei. Nun steht heute bereits die zweite Runde an. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Team-WM heute live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Das deutsche Duo, bestehend aus Gabriel Clemens und Martin Schindler, ist mit einem 5:4-Erfolg über Spanien beim World Cup of Darts ins Turnier gestartet. Neben den Deutschen haben es 15 weitere Nationen aus der ersten Runde geschafft. Für sie geht die Team-WM ohne Verschnaufpause weiter, am heutigen Samstag, den 18. Juni, wird in der Eissporthalle in Frankfurt bereits die zweite Runde gespielt.

Die Partien der zweiten Runde wurden gleichmäßig aufgeteilt, so dass vier Begegnungen in der frühen Session (13 - 17 Uhr) und vier weitere in der späten Session (19 - 23 Uhr) stattfinden. Deutschland, das heute auf Dänemark trifft, ist als zweite Paarung in der frühen Session im Einsatz.

© getty Martin Schindler steht mit seinem Duo-Partner Gabriel Clemens im Achtelfinale beim World Cup of Darts.

Anders als in der ersten Runde werden in der zweiten auch Einzelmatches gespielt. Genauer gesagt: auf jeden Fall zwei Einzelmatches, und wenn der Sieger noch nicht feststeht, ein zusätzliches Doppelmatch. Sowohl bei den Einzel- als auch den Doppelspielen wird im Best-of-7-Legs-Modus gespielt.

World Cup of Darts, Übertragung: Die heutige 2. Runde im Überblick

13 - 17 Uhr:

Team 1 Team 2 Wales Österreich Deutschland Dänemark Niederlande Irland Nordirland Neuseeland

19 - 23 Uhr:

Team 1 Team 2 England Lettland Schottland Portugal Belgien Polen Australien Schweden

World Cup of Darts, Übertragung: 2. Runde der Team-WM heute live im TV und Livestream

Wer die zweite Runde beim World Cup of Darts heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst wird nämlich das gesamte Turnier exklusiv übertragen, so auch der heutige Spieltag in Frankfurt. Beide Übertragungen beginnen zeitgleich, wenn auch die jeweilige Session startet: um 13 Uhr und um 19 Uhr. Das Duo, das Euch in der Kommentatorenbox durch den Tag begleitet, bilden Kommentator Elmar Paulke und Experte Robert Marijanovic.

Neben Darts haben DAZN-Kunden auch die Möglichkeit, eine Menge anderer Sportarten auf der Plattform zu verfolgen. Darunter US-Sport, Fußball mit Spielen aus der Champions League, Bundesliga uvm., Handball (u.a. Champions League), Tennis, Radsport, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby und noch einiges mehr.

Um all dies abrufen zu können, braucht man jedoch ein Abonnement, für das Ihr entweder 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zahlen müsst.

World Cup of Darts: Der Zeitplan im Überblick