Darts - European Matchplay: Datum, Termine, Ort, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

An diesem Wochenende findet das European Matchplay statt. Wir verraten Euch, wo das Darts-Turnier live im TV und im Livestream übertragen wird und geben weitere Infos.

Darts - European Matchplay: Datum, Ort, Modus, Infos

Für die besten Darts-Spieler der Welt gibt es keine Sommerpause. An diesem Wochenende, 1. bis 3. Juli, findet mit dem European Matchplay das neunte von 13 Turnieren der diesjährigen PDC European Tour statt. Gespielt wird in der Arena Trier.

Das Turnier ist mit 140.000 Pfund dotiert, der Sieger erhält 25.000 Pfund.

Nachdem bis zum Viertelfinale im Modus "Best of 11 legs" gespielt wird - also sechs gewonnene Legs für den Sieg notwendig sind -, wird die Distanz im weiteren Turnierverlauf gesteigert. So sind im Halbfinale acht gewonnene Legs für den Sieg nötig (Best of 15 legs), im Finale dann deren neun (Best of 17 legs).

Darts - European Matchplay: Spieler

In Trier spielen 48 Darts-Asse um den Turniersieg. Die Top 16 der Pro Tour Order of Merit sind gesetzt und steigen erst in der 2. Runde ein. Dazu gehört neben den Stars der Szene wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Peter Wright auch der Deutsche Martin Schindler.

Hinzu kommen 32 Spieler, die sich über diverse Qualifikationsturniere das Teilnahmerecht erspielt haben. Aus Deutschland schafften dies Gabriel Clemens, Florian Hempel, Lukas Wenig und Dragutin Horvat.

© getty Gabriel Clemens ist einer von fünf deutschen Teilnehmern.

Darts - World Match Play: Übertragung live im TV und Livestream

Das World Matchplay wird an allen Tagen live im Free-TV und im Livestream übertragen. Zwei Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte.

Darts - World Match Play: Übertragung live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist Sport1 verantwortlich. Der Privatsender ist an allen drei Turniertagen live auf Sendung.

Darts - World Match Play: Übertragung im Livestream

Sport1 bietet zu allen Liveübertragungen vom European Matchplay im Free-TV parallel auch einen kostenlosen Livestream an, der auch über die Sport1-App abgerufen werden kann.

Ebenfalls live übertragen wird das World Matchplay von DAZN. Der Streamindienst zeigt alle Sessions von Beginn an im Livestream. Als Kommentatoren sind Adrian Gailer und Tom Kirsten im Einsatz. Als Experte fungiert an allen Tagen Max Hopp.

Darts - European Matchplay: Der Zeitplan

Datum/Uhrzeit Runde Freitag, 1. Juli ab 13 Uhr 1. Runde Freitag, 1. Juli ab 19 Uhr 1. Runde Samstag, 2. Juli ab 13 Uhr 2. Runde Samstag, 2. Juli ab 19 Uhr 2. Runde Sonntag, 3. Juli ab 13 Uhr 3. Runde Sonntag, 3. Juli ab 19 Uhr Viertelfinale, Halbfinale und Finale

© getty Joe Cullen geht als Titelverteidiger in das European Matchplay.

European Matchplay: Sieger der vergangenen Jahre

Nachdem das Turnier in den beiden vergangenen Jahren wegen der weltweiten Coronapandemie ausgesetzt wurde, geht Joe Cullen als Titelverteidiger an den Start. Er gewann 2019 nach einem Finalsieg gegen Michael van Gerwen