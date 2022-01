Darts Masters: Ort, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

An diesem Wochenende steigt mit dem Masters das erste PDC-Major-Turnier des Jahres. Wir zeigen euch, wo das Event stattfindet, wer gegen wen spielt und wo Ihr das Masters live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Darts Masters: Ort, Datum, Infos

Bühne frei zum ersten Darts-Major-Turnier des Jahres 2022! Vom heutigen Freitag, 28. Januar, bis zum kommenden Sonntag, 30. Januar, findet in der Marshall Arena in Milton Keynes das PDC Masters statt.

Bei der 10. Auflage des Turniers ist die Darts-Elite komplett versammelt. Qualifiziert sind die Top 24 der PDC Order of Merit. Die besten acht Spieler haben in der 1. Runde ein Freilos, greifen demnach erst in der 2. Runde am Samstag ins Geschehen ein. Für die weiteren 16 Spieler beginnt das Masters heute. Ab 20 Uhr werden in acht im Modus "Best of 11 Legs" die Sieger der Gesetzten ermittelt.

Titelverteidiger ist Jonny Clayton. Er besiegte im Vorjahr Mervyn King im Finale mit 11:8.

Darts, Masters: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Runde Freitag, 28. Januar 20 Uhr 1. Runde Samstag, 29. Januar 13.45 Uhr 2. Runde Samstag, 29. Januar 20 Uhr 2. Runde Sonntag, 30. Januar 13.45 Uhr Viertelfinale Sonntag, 30. Januar 20 Uhr Halbfinale Sonntag, 30. Januar 22.30 Uhr Finale

Darts Masters: Übertragung im TV und Livestream

Eine Übertragung des Masters im Free-TV gibt es an diesem Wochenende nicht. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt an allen drei Turniertagen alle Sessions in voller Länge im Livestream. Die Übertragungen beginnen jeweils wenige Minuten vor dem ersten Wurf. Als Kommentator ist Elmar Paulke im Einsatz, ihm zur Seite steht Experte Flo Hempel.

Neben dem PDC Masters könnt Ihr in den kommenden Jahren sämtliche Major-Turniere bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst verlängerte erst in dieser Woche die PDC-Darts-Rechte bis 2026 und zeigt in diesem Zeitraum so viele Darts live wie noch nie zuvor. .

Des weiteren habt Ihr bei DAZN Zugriff auf Übertragungen der NBA, NFL, WTA-Turnieren, der Handball-Champions-League, UFC- und Box-Kämpfe sowie jede Menge Spitzenfußball (Champions League der Frauen und Männer, Bundesliga, Serie A, Primera Division und Ligue 1).

Ein DAZN-Abo kostet für Neukunden noch bis Ende diesen Monats 14,99 Euro im Monatsabo oder 149,99 Euro im Jahresabo.

Darts, Masters: Der Spielplan

Als einziger Deutscher qualifizierte sich Gabriel Clemens für das Masters. Er trifft am Freitag im ersten Duell des Tages auf Krzysztof Ratajski aus Polen.

1. Runde:

Spieler 1 Spieler 2 Krzysztof Ratajski Gabriel Clemens Dave Chisnall Stephen Bunting Ryan Searle Mervyn King Rob Cross Brendan Dolan D. Van den Bergh Ian White Joe Cullen Daryl Gurney D. van Duijvenbode Simon Whitlock Devon Petersen Luke Humphhries

2. Runde

Spieler 1 Spieler 2 Jose de Sousa Cross / Dolan Gary Anderson Cullen / Gurney Michael Smith Ratajski / Clemens James Wade Chisnall / Bunting Jonny Clayton van den Bergh / White Gerwyn Price Searle / King Peter Wright van Duijvenbode / Whitlock Michael van Gerwen Petersen / Humphries

PDC Masters: Das Preisgeld

Das PDC Masters ist mit 220.000 Pfund dotiert. Der Sieger erhält wie im Vorjahr 60.000 £.