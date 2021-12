Corona-Schock bei der Darts-WM: Aus für van Gerwen

Verhängnisvolles Weihnachtsfest für Darts-Star Michael van Gerwen: Der Niederländer ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss seine Titelhoffnung bei der Darts-WM in London jäh begraben.

Der langjährige Dominator hätte am Abend sein Drittrundenmatch gegen Chris Dobey bestreiten sollen. Nun zieht der Engländer kampflos ins Achtelfinale ein.

Van Gerwen ist dabei sehr wahrscheinlich das Weihnachtsfest mit Landsmann und Trainingspartner Vincent van der Voort zum Verhängnis geworden. Während der Feiertage hatten beide noch Fotos der gemeinsamen Feierlichkeiten in den Sozialen Medien gepostet - am Montag wurde van der Voort positiv getestet und schied ebenfalls aus. "Das Turnier wird dadurch abgewertet. Ich spiele lieber gegen die Besten, um der Beste zu sein", reagiert Titelverteidiger Gerwyn Price auf Instagram.

Für van Gerwen ist es ein ganz bitteres Ende seiner Titeljagd. Der 32-Jährige, der zwischen 2014 und 2021 sieben Jahre lang die Nummer eins der Welt war, hatte sich nach einem schwächeren Jahr ohne Major-Titel viel vorgenommen und zählte in London neben Price als Topfavorit auf den Titel.

"Ich hoffe, alle hatten ein schönes Weihnachtsfest. Doch jetzt ist wieder Arbeitszeit. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen", schrieb van Gerwen noch voller Vorfreude am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Instagram. In seinem Auftaktmatch in der zweiten Runde hatte er sich gegen den Engländer Chas Barstow durchgesetzt.

Auch van Barneveld wurde positiv getestet

"Traurig, dass manche Spieler wegen Covid ausscheiden", befand Price, der am Montag noch vor rund 3000 singenden Fans im Alexandra Palace auftrat. Trotz heftiger Omikron-Welle sind in London Zuschauer erlaubt.

Nachdem zuerst der fünfmalige Champion Raymond van Barneveld nach seiner Zweitrundenniederlage gegen Rob Cross positiv getestet worden war, kündigte die PDC an, alle Vorkehrungen zu treffen, um die Spieler und Fans zu schützen. "Dazu gehört auch, dass alle Spieler und Mitarbeiter bei der Rückkehr aus der Weihnachtspause einen negativen Test vorlegen müssen", sagte eine PDC-Sprecherin.

Dieser Test brachte nun einen positiven Befund - und kostete "Mighty Mike" nach dem niederländischen Weihnachtsfest die WM.