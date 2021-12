Heute ist es endlich soweit: Die Darts-WM 2022 startet in die erste Session. Im letzten Jahr wurde das Event noch ohne Zuschauer ausgetragen - und in diesem Jahr? SPOX klärt auf.

Es war das erste Mal in der Geschichte des PDC World Darts Championship: Im vergangenen Jahr wurde die Darts-WM komplett ohne anwesende Zuschauer ausgetragen. Zwar gab es einen Livestream zum Event, doch sind es natürlich die Fans auf den Bänken und Rängen, die einen eigentlich fast geräuschlosen Sport in ein wahres Spektakel verwandeln.

Nun sind sie also zurück, die Menschen, die das Herz und die Seele einer hierzulande immer größer werdenden Sportart verkörpern. Insgesamt verfügt der alt-ehrwürdige Alexandra Palace, der jährliche Austragungsort einer Vielzahl von Dart-Events über 10.400 Plätze. Eine Komplett-Auslastung wird es allerdings nicht geben.

Darts WM: Wie viele Zuschauer dürfen in den Ally Pally? - Alle wichtigen Infos zum Event

Was? Darts-WM 2022

Darts-WM 2022 Wer? 96 Spielerinnen und Spieler

96 Spielerinnen und Spieler Wann? 28 Sessions an 16 Tagen zwischen dem 15.12.21 und dem 03.01.22

28 Sessions an 16 Tagen zwischen dem 15.12.21 und dem 03.01.22 Wo? Alexandra "Ally Pally" Palace in London (10.400 Plätze)

Darts WM: Wie viele Zuschauer dürfen in den Ally Pally?

Als die britische Regierung im Juli den "Freedom-Day", also die Aufhebung aller geltenden Corona-Maßnahmen ausrief, gingen die Veranstalter noch davon aus, Tickets zu allen Plätzen verkaufen zu können. Als die pandemische Lage schließlich eine Entwicklung nahm, mit der zumindest der Gesetzgeber Großbritanniens nicht rechnete, mussten alsbald auch die Empfehlungen angepasst werden.

Vor kurzem verkündete die PDC, also der Organisator des Events, dass insgesamt 90.000 Menschen die WM-Sessions vor Ort sehen können. Da bislang keine maximale Kapazität genannt wurde, ist davon auszugehen, dass sich die Zahl auf die 28 verschiedenen Events aufteilt. Das würde bedeuten: Etwas mehr als 3.000 Menschen dürfen den Ally Pally jeweils betreten.

© getty Kann Gerwyn Price seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen?

Darts WM: Die Corona-Regeln im Ally-Pally

Wie zu erwarten, hat die PDC eine Reihe von Auflagen für die Zuschauer des Events angekündigt. So gilt bei der Darts-WM die 3G-Regel. Wer sich das Spektakel vor Ort anschauen möchte, muss somit entweder geimpft, in den letzten 180 Tagen genesen oder noch am selben Tag negativ getestet worden sein. Ein Testzentrum für Zuschauer und Personal soll vor dem Eingang eingerichtet werden.

Die Kontrolle der jeweiligen Richtlinien wird mittels der NHS-App durchgeführt. Mittels Bluetooth-Tracking kann darüber das entsprechende Infektionsrisiko bestimmt werden. Auch ermöglicht es die Digitalisierung des Impf- oder Genesenennachweises sowie eines negativen Testergebnisses. Akzeptiert werden darüber hinaus auch anerkannte internationale Äquivalente, wie beispielsweise die Corona-Warn-App in Deutschland.

Darts WM: Wie viele Zuschauer dürfen in den Ally Pally? - Übertragung im TV und Livestream

Wer am Event nicht in Präsenz teilnehmen kann oder möchte, der kann alle 28 Sessions auch gratis im TV und Livestream verfolgen. Der Privatsender Sport1 bietet nämlich eine kostenfreie Übertragung im linearen Fernsehen sowie über die hauseigene Website an.

Eine Alternative dazu bietet der Streamingdienst DAZN. Der Pay-TV-Sender strahlt ebenso alle Events über die Website sowie via App aus und das mit weniger Werbeunterbrechung. Voraussetzung dafür, auf die Streams zugreifen zu können, ist ein entsprechendes Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf entweder 14,99€ pro Monat oder 149,99€ im Jahr.

Darts WM: Wie viele Zuschauer dürfen in den Ally Pally? - Die Termine

1. Runde: 15. bis 21. Dezember 2021

15. bis 21. Dezember 2021 2. Runde: 15. bis 23. Dezember 2021

15. bis 23. Dezember 2021 3. Runde: 27. bis 29. Dezember 2021

27. bis 29. Dezember 2021 Runde der letzten 16: 29. und 30. Dezember 2021

29. und 30. Dezember 2021 Viertelfinale: 01. Januar 2022

01. Januar 2022 Halbfinale: 02. Januar 2022

02. Januar 2022 Finale: 03. Januar 2022

