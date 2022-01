Bei der Darts-Weltmeisterschaft werden heute die Viertelfinalspiele absolviert. Hier könnt Ihr alle Matches im Liveticker verfolgen.

Im Ally Pally wird es langsam ernst. Die Rund der letzten Acht steigt heute mit prominenten Namen. Titelverteidiger Gerwyn Price ist einer von acht Profis, die im Einsatz sind. Bei uns verpasst Ihr kein Match.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM: Viertelfinals heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Darts-Tag verspricht einiges an Spannung. Vier Duelle auf höchstem Niveau werden erwartet. Der amtierende Weltmeister Gerwyn Price trifft heute nach dem spektakulären 4:3-Sieg gegen Kim Huybrechts auf Michael Smith. Mit Gary Anderson und Peter Wright werfen zwei weitere Weltmeister die Pfeile auf die Scheibe. Im Gegensatz zur vorigen Runde wird im Viertelfinale im Best-of-9-Modus gespielt.

Vor Beginn: Alle vier Spiele werden heute absolviert. In der Mittagssession um 13.30 Uhr gehen folgende Begegnungen über die Bühne: James Wade vs. Mervyn King und Luke Humphries vs. Gary Anderson. Später, um 20 Uhr, steigt dann die Abendsession: Peter Wright vs. Callan Rydz und Gerwyn Price vs. Michael Smith.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale bei der Darts-Weltmeisterschaft.

Darts WM: Viertelfinals heute im TV und Livestream

Sport1 und DAZN sind auch heute die richtigen Anlaufstellen für alle Darts-Fans, die die Partien in London sehen möchten. Beide Anbieter übertragen beide Sessions live und in voller Länge, bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Sport1 schaltet seinen Livestream kostenlos frei.

DAZN hingegen fordert ein Abonnement, das Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet.

Darts WM: Die Viertelfinals im Überblick