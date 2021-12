Tag 13 von 16 der Darts WM 2022. Insgesamt sechs Achtelfinal-Partien erwarten uns heute. Ein Deutscher ist jedoch nicht mehr dabei. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Matches heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es wird der erste komplette Achtelfinal-Spieltag bei dieser Darts WM. Mit von der Partie sind eine Reihe großer Namen, darunter auch die beiden letzten Weltmeister Gerwyn Price und Peter Wright.

Nicht mehr Teil des Turniers ist der Weltranglistenerste Michael van Gerwen. Der Niederländer wurde vor seiner Partie in der 3. Runde gegen Chris Dobey positiv auf das Coronavirus getestet.

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Die Spiele des Tages

Uhrzeit Spieler A Spieler B 13.30 Uhr Raymond Smith Mervyn King 15.00 Uhr James Wade Martijn Kleermaker 16.30 Uhr Peter Wright Ryan Searle 20.00 Uhr Chris Dobey k.A. 21.30 Uhr Rob Cross k.A. 23.00 Uhr k.A. k.A.

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Wer sich die heutigen Spiele anschauen möchte, der hat die Wahl aus zwei Anbietern: Dem Privatsender Sport1 sowie dem Streaminganbieter DAZN.

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV

Wie sich aus dem obigen Satz unschwer vermuten lässt, gibt es im TV-Bereich weniger Wahlfreiheit. Hier gibt es nämlich ausschließlich die Option Sport1.

Wie schon in den vergangenen Tagen und Wochen zeigt der Sender zunächst von 13.30 bis 17.30 Uhr die Nachmittagssession und von 20.00 bis 00.00 Uhr die Abendsession live.

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute im Livestream

Eine Tür mehr steht denjenigen offen, die sich das Event lieber im Livestream via Internet zu Gemüte führen wollen. Zum einen gibt es erneut die Option Sport1. Synchron zum Fernsehen stellt der Sender sein Programm nämlich auch auf der hauseigenen Website zur Verfügung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Die zweite Option, wir haben es bereits angesprochen, stellt die Livesport-Plattform DAZN dar. Auch hier werden beide Sessions übertragen. Am Kommentatorenpult werden es sich Kult-Kommentator Elmar Paulke und Experte Max Hopp gemütlich machen. Wer auf den Stream zugreifen will, der sollte allerdings beachten, dass ein gültiges Abonnement vorausgesetzt wird.

Neben einer Vielzahl an Darts-Events, verfügt DAZN auch über die Rechte von Spielen der Champions League, Bundesliga, NFL, NBA, MMA und Co.

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Der weitere Terminplan der Darts WM 2022

Achtelfinale: Mittwoch, der 29.12./Donnerstag, der 30.12.2021

Mittwoch, der 29.12./Donnerstag, der 30.12.2021 Viertelfinale: Samstag, der 01.01.2022

Samstag, der 01.01.2022 Halbfinale: Sonntag, der 02.01.2022

Sonntag, der 02.01.2022 Finale: Montag, der 03.01.2022

Darts WM, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Die WM-Gewinner der letzten Jahre

Jahr Sieger 2021 Gerwyn Price 2020 Peter Wright 2019 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross 2017 Michael van Gerwen 2016 Gary Anderson 2015 Gary Anderson 2014 Michael van Gerwen 2013 Phil Taylor 2012 Adrian Lewis

