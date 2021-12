Die Darts WM 2022 bewegt sich so langsam aber sicher in die heiße Phase. Neben vier Partien der 3. Runde, werden heute auch die ersten zwei Achtelfinal-Spiele ausgetragen. SPOX erklärt, wo Ihr das heutige Programm live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Alle deutschen Dartprofis sind zwar bereits aus dem Turnier ausgeschieden, dennoch strotzt der heutige WM-Tag nur so von großen Namen: Dave Chisnall und Luke Humphries am Nachmittag, Gerwyn Price und Michael Smith am Abend.

Nicht nur werden am heutigen Tag die finalen drei Spiele der 3. Runde ausgefochten, auch sieht der Spielplan den Start der 4. Runde respektive des Achtelfinals vor.

Welche Spiele finden heute statt? Wo kann ich die Partien live sehen? SPOX klärt auf.

Darts WM: 3. Runde und Achtelfinale heute live - Die Spiele des Tages

Uhrzeit Spieler A Spieler B 13.30 Uhr José de Sousa Alan Soutar 15.00 Uhr Dave Chisnall Luke Humphries 16.30 Uhr Nathan Aspinall Callan Rydz 20.00 Uhr Gary Anderson Ian White 21.30 Uhr Gerwyn Price Dirk van Duijvenbode 23.00 Uhr Jonny Clayton Michael Smith

Darts WM, Übertragung: 3. Runde und Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Wie schon an den vergangenen Spieltagen dieser Darts WM werden auch diesmal wieder die beiden Anbieter Sport1 und DAZN eine Übertragung sowohl zur Nachmittags- als auch zur Abendsession anbieten.

© getty Kann Gerwyn Price seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen?

Darts WM, Übertragung: 3. Runde und Achtelfinale heute live im Free-TV

Wer sich die Spiele des Tages im linearen Fernsehen anschauen möchte, der hat gewiss keine andere Wahl, als den Privatsender Sport1 einzuschalten. Die ersten drei Partien werden im Rahmen der Darts WM-Sondersendung (13.30 - 17.30 Uhr) ausgestrahlt. Die letzten drei Matches sind Teil der Abendausgabe von 20.00 - 00.00 Uhr.

Darts WM, Übertragung: 3. Runde und Achtelfinale heute im Livestream

Mehr Optionen haben stattdessen all diejenigen, die sich den 12. WM-Spieltag im Livestream zu Gemüte führen wollen.

Zum einen bietet sich hier die Möglichkeit, das Livestream-Angebot von Sport1, parallel zum TV-Programm zu nutzen. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist die hauseigene Website zu besuchen.

Die zweite Option geht vom Pay-TV-Streamingdienst DAZN aus. Auch hier werden alle sechs Begegnungen in voller Länge gezeigt. Am Kommentatorenpult sollen, wie schon in den vergangenen Tagen, Kult-Kommentator Elmar Paulke sowie Experte Rene Eidams Platz nehmen.

Um auf den Stream zugreifen zu können, setzt DAZN ein entsprechendes Abonnement voraus. Für ein solches verlangt das Unternehmen derzeit 14,99€ pro Monat oder 149,99€ pro Jahr. Neben zahlreichen Darts-Events besitzt DAZN auch die Rechte für eine Vielzahl an Spielen der Champions League, Europa League, Bundesliga sowie amerikanischer Sportarten wie der NFL, NBA oder MMA. Jetzt Abo abschließen.

Darts WM, Übertragung: 3. Runde und Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Die Sieger der vergangenen Jahre

Jahr Sieger 2021 Gerwyn Price 2020 Peter Wright 2019 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross 2017 Michael van Gerwen 2016 Gary Anderson 2015 Gary Anderson 2014 Michael van Gerwen 2013 Phil Taylor 2012 Adrian Lewis

