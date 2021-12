Darts WM 2022, Einlaufmusik: Die Songs der Stars beim Walk on im Ally Pally

Am 15. Dezember begann die Darts Weltmeisterschaft 2022. Die Spieler sorgen jedoch nicht nur mit Würfen auf die Scheibe, sondern auch beim Walk on für ein Spektakel. Wir verraten Euch, von welchen Songs die Stars beim Einlaufen begleitet werden.

Seit dem 15. Dezember werden im Londoner Alexandra Palace im Rahmen der Darts Weltmeisterschaft 2022 die Pfeile auf die Scheibe geworfen. Insgesamt kämpfen in den nächsten Tagen und Wochen 96 Spielerinnen und Spieler um den Titel des Weltmeisters.

Am heutigen Freitag, den 17. Dezember, steht der dritte WM-Tag an. Wie gestern gibt es auch heute eine Mittags- und eine Abendsession. Beide Sessions beinhalten vier Spiele, wobei jeweils drei davon Erstrunden- und eines davon ein Zweitrundenspiel ist. Die obersten 32 der PDC Merit of Order, also der Darts-Weltrangliste, steigen erst in der zweiten Runde ein, darunter auch Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens, der erst am kommenden Donnerstag, den 23. Dezember, sein erstes Spiel beim Großereignis bestreitet. Der 38-Jährige trifft dabei auf den Sieger der Begegnung zwischen Lewis Williams und Toyokazu Shibata.

© getty Bei der Darts WM 2022 sind wieder Zuschauer im Alexandra Palace erlaubt.

Für ein Spektakel sorgen im Ally Pally jedoch nicht nur die Spiele selbst, sondern auch das Drumherum, die Atmosphäre - und natürlich auch die Einlaufmusik, die die Spielerinnen und Spieler vor dem Spiel auf dem Weg zur Bühne begleitet.

Im Folgenden zeigen wir Euch die Songs, mit denen die Stars bei der WM einlaufen.

Darts WM 2022, Einlaufmusik: Die Songs der Stars beim Walk on

Die Einlaufmusik wählen die Darts-Profis selbst. Daher ist es auch logisch, dass der amtierende Weltmeister Gerwyn Price, der den Spitznamen "The Iceman" trägt, beim Marsch zur Scheibe mit dem Song "Ice Ice Baby" vom Rapper Vanilla Ice begleitet wird. Der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen wird mit "Seven Nation Army" von der Rockband The White Stripes auf das Match heiß gemacht.

Peter Wright, Weltmeister von 2020, sorgt nicht nur auf der Bühne für eine Show, sondern auch beim Einlaufen. Passend dazu macht er seinen Weg zur Scheibe mit "Don't Stop the Party" von Pitbull. Wright ist jedoch nicht der Einzige, dem die Musik von Pitbull gefällt. Der Portugiese Jose de Sousa betritt mit dem Hit "I Know You Want Me" die Bühne.

Als eine von insgesamt zwei Frauen, die bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally teilnehmen, hat sich Fallon Sherrock eine weibliche Stimme beim Walk on ausgesucht. "Last Friday Night" von Katy Perry wird vor ihrem Marsch abgespielt.

Doch auch ein deutsches Lied darf bei den Walk ons in London nicht fehlen. Dafür sorgt Florian Hempel mit dem Song "Kölsche Jung" von der Kölner Band Brings. Seine Landsleute Gabriel Clemens ("Wonderwall" von Oasis) und Martin Schindler ("Another Brick In The Wall" von Korn - gecovert vom Original von Pink Floyd) haben dagegen die internationale Route gewählt.

Darts WM 2022, Einlaufmusik: Die Songs der Top-10 im Überblick