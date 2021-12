Tag fünf steht heute bei der Darts-WM 2022 in London an. Alle Informationen zur Übertragung und wo Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 19. Dezember, wird im Alexandra Palace in London der fünfte Tag der Darts-WM ausgetragen. Schon seit Mittwoch, den 15. Dezember, ist das Spektakel wieder im vollen Gange und auch heute sind wieder hochklassige Matches zu erwarten.

Allen voran wäre da das deutsche Duell zwischen Martin Schindler und Florian Hempel zu nennen. In der Abendsession treffen die beiden am heutigen Tag aufeinander. Für Florian Hempel ist das Duell mit Martin Schindler sein erstes Match bei einer Darts-WM. Mehr Erfahrung auf der größten Darts-Bühne der Welt hat dagegen Schindler. Schon 2018 und 2019 trat The Wall, so der Spitzname von Schindler, im Ally Pally an.

Ein weiteres interessantes Match findet heute ebenso zwischen Fallon Sherrock und Steve Beaton statt. Sherrock spielt eine starke Saison und erreichte in diesem Jahr schon das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts. Beaton ist ein Routinier des Dartsports und konnte im Jahr 1996 sogar die BDO-Weltmeisterschaft gewinnen. Wer von den beiden wird heute in die nächste Runde der WM einziehen?

Die Begegnungen der 1. Runde finden heute um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 20.00 Uhr, 21.00 Uhr und 22.00 Uhr statt. Um 16.30 Uhr und 23.00 Uhr starten heute zudem die Begegnungen der 2. Runde.

Darts WM, Übertragung: Tag 5 heute live im TV und Livestream - Die Spiele in der Übersicht

hrzeit Begegnung Runde 13.30 Uhr Maik Kuivenhoven- Ky Smith 1 14.30 Uhr Jason Heaver- Gordon Mathers 1 15.30 Uhr Alan Soutar - Diogo Portela 1 16.30 Uhr Stephen Bunting - Ross Smith 2 20.00 Uhr Martijn Kleermarker - John Michael 1 21.00 Uhr Florian Hempel - Martin Schindler 1 22.00 Uhr Steve Beaton- Fallon Sherrock 1 23.00 Uhr Johnny Clayton - Keane Barry 2

Darts WM, Übertragung: Tag 5 heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die komplette Darts-WM live und vollumfänglich. Die 1. Session des Tages seht Ihr beim Streamingdienst um 13.30 Uhr. Ab 20.00 Uhr läuft bei DAZN dann die 2. Session live. Als Kommentatoren sind heute Elmar Paulke und Dragutin Horvat im Einsatz.

DAZN könnt Ihr auf Eurem Smart-TV oder Euren Laptop im Browser streamen. Alternativ bietet DAZN auch eine kostenlose App an, mit der Ihr das komplette DAZN-Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone sehen könnt.

Dafür benötigt Ihr bei DAZN einen kostenpflichtiges Abo. Das kostet im Monat 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro. Neben der Darts-WM seht Ihr auf DAZN ebenfalls die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Sport1 zeigt heute die Darts-WM live im Free-TV. Der Privatsender teilt sich mit DAZN die Rechte der Übertragung in diesem Jahr. Sport1 zeigt die Darts-WM heute ab 13.30 Uhr live. Die Abendsession startet bei Sport1 um 20.00 Uhr. Die Kommentatoren sind Basti Schwele und Robert Marijanovic.

Sport1 bietet zudem einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Dort seht Ihr alle Darts-Partien heute ebenfalls live und in voller Länge.

Darts WM, Übertragung: Tag 5 heute im Liveticker

SPOX bietet heute einen Liveticker zu zwei ausgewählten Partien an. Zum einen ist das ein Liveticker zum deutschen Duell zwischen Florian Hempel und Martin Schindler. Außerdem könnt Ihr die Begegnung zwischen Steve Beaton und Fallon Sherrock im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Hier findet Ihr den Liveticker von Hempel vs. Schindler.

Hier geht es zum Liveticker von Beaton vs. Sherrock.

