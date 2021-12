Die Darts-WM 2022 geht heute in ihren dritten Turniertag. Welche Begegnungen stehen an und wo lassen sie sich live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf.

Die Weltmeisterschaft 2022 im Darts ist im Gange. Seit Mittwoch (15. Dezember) fliegen die Pfeile wieder durch den Ally Pally in London.

Das Turnier ist bis zum 3. Januar angesetzt, dann findet das Finale statt. Wer folgt auf den aktuellen Titelträger Gerwyn Price? Vielleicht ja Price selbst? 96 Profis nehmen an der Darts-WM teil, das Preisgeld beträgt 500.000 Pfund.

Zwölf Partien wurden bei dem Turnier am Mittwoch und Donnerstag absolviert, am heutigen Freitag, den 17. Dezember stehen die nächsten Duelle an. Los geht es je um 13.30, 14.30, 15.30, 20, 21 und 22 Uhr. Diese finden im Rahmen von Runde eins statt, zudem steigen ab 16.30 und 23 Uhr jeweils Aufeinandertreffen im Rahmen von Runde zwei.

© getty Hier, im Londoner Ally Pally, findet die Darts-WM statt.

Ryan Joyce gegen Roman Benecky, Keane Barry gegen Royden Lam, Jermaine Wattimena gegen Boris Koltsov und Krzysztof Ratajski gegen Steve Lennon, am Abend geht es dann weiter mit Joe Murnan gegen Paul Lim, William Borland gegen Bradley Brooks, Ross Smith gegen Jeff Smith und Peter Wright gegen Ryan Meikle.

Darts WM: Die Spiele an Tag 3 im Überblick

Uhrzeit Begegnung Runde 13.30 Uhr Ryan Joyce - Roman Benecky 1 14.30 Uhr Keane Barry - Royden Lam 1 15.30 Uhr Jermaine Wattimena - Boris Koltsov 1 16.30 Uhr Krzysztof Ratajski - Steve Lennon 2 20.00 Uhr Joe Murnan - Paul Lim 1 21.00 Uhr William Borland - Bradley Brooks 1 22.00 Uhr Ross Smith - Jeff Smith 1 23.00 Uhr Peter Wright - Ryan Meikle 2

Darts WM, Übertragung: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Ihr habt nicht nur eine Möglichkeit, Euch die Darts-WM und damit auch den heutigen dritten Turnier-Tag live im TV und Livestream anzusehen. Die Rechte an der Ausstrahlung der WM liegen in Deutschland sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN.

Sport1 geht sowohl im Free-TV als auch im Livestream auf sport1.de und dem YouTube-Kanal des Senders live auf Sendung. Übertragungsstart ist je um 13.30 Uhr und 20 Uhr. Basti Schwele kommentiert, Experte und Co-Kommentator ist Robert Marijanovic.

Auch auf DAZN könnt Ihr zum Darts je um 13.30 Uhr und 20 Uhr einschalten. Bei dem Streamingdienst ist Elmar Paulke als Kommentator im Einsatz, an seiner Seite fungiert Tomas "Shorty" Seyler als Experte.

Anders als Sport1 ist DAZN kostenpflichtig, allerdings bekommt Ihr dort jede Menge feinsten Live-Sport zu sehen. Die Bundesliga, die Champions League, die Primera División, die Serie A oder die Ligue 1 im Fußball, dazu etwa die NBA, NFL, Tennis, Boxen, Motorsport und noch mehr - all das könnt Ihr als Kunden bei DAZN erleben.

Ein Monatsabo kostet Euch 14,99 Euro im Monat, dieses lässt sich jederzeit kündigen. Für ein Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Interessant zu wissen ist im Falle eines Jahresabos, dass es dafür so gesehen einen Lohn gibt. Es kostet nämlich auf den Monat heruntergerechnet knapp 12,50 Euro. Ihr könnt mit dem DAZN-Jahresabo monatlich knapp 2,50 Euro oder jährlich genau 29,89 Euro - also in etwa zwei Monatsbeiträge - sparen.

Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre