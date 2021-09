World Cup of Darts: Gastgeber Deutschland im Achtelfinale

Die Dartsprofis Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Max Hopp (Idstein) haben beim World Cup in Jena das Achtelfinale erreicht. Das deutsche Duo schlug Kanada nach hartem Kampf mit 5:3 und trifft am Samstag auf Japan.

"Ich habe Nerven gezeigt. Es ist schwierig, vor diesem Publikum zu spielen", sagte Hopp nach dem Auftaktsieg und freute sich über die Unterstützung in der Halle. Das deutsche Team ist beim Turnier an Position acht gesetzt.

Beim World Cup of Darts treten Duos aus 32 Nationen gegeneinander an. In der ersten Runde wurden Doppel gespielt, die Profis gingen abwechselnd an die Scheibe. Ab dem Achtelfinale werden auch Einzel ausgetragen. Titelverteidiger bei der Team-WM ist Wales.