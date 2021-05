Premier League of Darts: Michael van Gerwen springt an die Spitze - Peter Wright darf weiter hoffen

Am 14. Spieltag der Premier League of Darts in Milton Keynes hat sich Michael van Gerwen wieder an die Spitze des Klassements geschoben. Außerdem darf Peter Wright zwei Spieltage vor der Endrunde weiter minimale Chancen auf das Halbfinale hegen. Der Grund: Er setzte sich in einem Weltklasse-Match gegen Dimitri van den Bergh durch

MvG zeigte auf die 3:8-Niederlage gegen Nathan Aspinall eine starke Reaktion und setzte sich gegen Gary Anderson durch. Während der Flying Scotsman dadurch an das Ende der Tabelle rutschte, steht Mighty Mike wieder auf Platz eins. Der Grund: Aspinall kam gegen James Wade nicht über ein 7:7 hinaus.

MvG hatte beim 8:4 gegen Anderson letztlich keine Mühe: Bis zum Stand von 3:3 war der Spielausgang offen, dann gewann der Niederländer drei Legs in Folge und ließ keine Zweifel mehr am Spielausgang aufkommen. Ein Drei-Dart-Average von 98,02 reichte, Anderson schaffte es nur auf gut 95 Punkte.

Während für Wade und Anderson die Qualifikation für die Halbfinals mit jeweils zwölf Punkten nicht mehr möglich ist, gibt es für Wright noch eine kleine Restchance. Durch den 8:5-Sieg gegen Dimitri van den Bergh steht Snakebite bei 13 Punkten, der Viertplatzierte, Jonny Clayton, hat drei Zähler mehr auf dem Konto.

Beim hochklassigen Match zwischen Wright und van den Bergh sah sich der Schotte bereits einem 3:5-Rückstand ausgesetzt, ehe er fünf Legs in Folge gewann. Dabei reichte dem Belgier noch nicht einmal ein Average von 106,97 und eine Checkout-Quote von 62,5 Prozent. Immer wieder war Wright (102,82/57,14) in den entscheidenden Momenten zur Stelle, unter anderem mit einem 116er-Checkout.

Clayton und Jose de Sousa, die derzeit die Plätze drei und vier belegen, haben das Weiterkommen in der eigenen Hand. Im direkten Duell am Dienstagabend setzte sich der Portugiese durch. Gegen Tabellenführer van Gerwen hat er am Mittwoch eine schwere Aufgabe vor der Brust, während Clayton die letzte Chance von Wright zunichte machen will.

Die Tabelle nach 14 von 16 Spieltagen

Pl. Spieler Sp. S U N Legs Pkt. 1 Michael van Gerwen 14 8 3 3 87:67 19 2 Nathan Aspinall 14 7 4 3 93:73 18 3 Jose de Sousa 14 7 4 3 90:73 18 4 Jonny Clayton 14 7 2 5 82:74 16 5 Dimitri van den Bergh 14 6 3 5 82:80 15 6 Peter Wrigh 14 5 3 6 73:82 13 7 James Wade 14 4 4 6 78:83 12 8 tGary Anderson 14 5 2 7 72:83 12

Die restlichen Spieltage der Premier League of Darts

15. Spieltag (26.05.)

Jonny Clayton - Peter Wright

James Wade - Dimitri van den Bergh

Gary Anderson - Nathan Aspinall

Jose de Sousa - Michael van Gerwen

16. Spieltag (27.05.)