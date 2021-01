Darts-WM - Halbfinale: Price eröffnet gegen Bunting, Anderson vs. Chisnall

Bei der Darts-WM in London stehen am Samstag die Halbfinals auf dem Programm (ab 19 Uhr LIVE auf DAZN). Im ersten Match kämpfen Gerwyn Price und Stephen Bunting um ihren jeweils ersten Einzug in ein WM-Finale (19.15 Uhr im LIVETICKER).

Der Waliser Price hat sich im Viertelfinale in einem dramatischen Duell im Entscheidungs-Leg des neunten Satzes mit 5:4 gegen den Nordiren Darly Gurney durchgesetzt. Der "Iceman" steht damit zum zweiten Mal im Ally Pally im Halbfinale. Im vergangenen Jahr war er dort am späteren Weltmeister Peter Wright aus Schottland gescheitert.

Für Bunting ist es die erste Halbfinal-Teilnahme. "The Bullet" aus England schaltete am Freitag den Bezwinger von Gabriel Clemens, Krzysztof Ratajski (Polen), mit 5:3 aus. In den Halbfinals wird im Modus Best-of-11-Sets gespielt. Für den Sieg muss man sich also sechs Sätze sichern.

Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Gary Anderson und Dave Chisnall (21.15 Uhr im LIVETICKER). Beide Spieler zeigten in ihren Viertelfinal-Matches herausragende Leistungen.

Dave Chisnall mit sensationeller Vorstellung

Während der "Flying Scotsman" beim 5:1 gegen den niederländischen "Auberginen-Mann" Dirk van Duijvenbode kurzen Prozess machte, schaltete der Engländer "Chizzy" sensationell Michael van Gerwen aus den Niederlanden sogar mit 5:0 aus.

Dabei spielte Chisnall, der wie Bunting erstmals das WM-Halbfinale erreicht hat, einen unglaublichen Average von 107.34 Punkten und warf gleich 14 Mal die 180. Außerdem überzeugte er mit einer Checkout-Quote von 48.39 Prozent.

Die beiden Sieger der Halbfinals stehen sich bereits am Sonntag um 20.30 Uhr im Endspiel gegenüber. Im Finale wird im Modus Best-of-13-Sets gespielt.

Darts-WM: Das Preisgeld in der Übersicht