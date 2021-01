Darts-WM-Finale: Gary Anderson - Gerwyn Price heute im Liveticker

Endlich ist es soweit: Heute wird im Finale der Darts-WM ein neuer Weltmeister gekürt. Es stehen sich der Waliser Gerwyn Price und der Schotte Gary Anderson gegenüber. Hier bei SPOX könnt Ihr das Endspiel im Ally Pally im Liveticker verfolgen.

Darts-WM: Das Finale zwischen Gary Anderson und Gerwyn Price im Liveticker - 0:1 nach Sätzen

2. Satz, 3. Leg: Urplötzlich ist Anderson wieder da! Mit 140 und 130 macht der "Flying Scotsman" Druck auf Price und stellt sich 71. Die checkt er dann auch gleich über T17 und D10 und nimmt dem Waliser damit den Aufschlag ab. Ando wirft an zum Satzgewinn.

2. Satz, 2. Leg: Starkes Ding von Gary Anderson! Der Schotte spielt in seinem Leg 96, 40 und 57 und wird erneut von Price abgehängt. Als der Waliser schon bei 60 steht, packt Ando dann aber ein fulminantes 128er-Highfinish über T18, T18 und D10 aus und gleicht aus.

2. Satz, 1. Leg: Der Gewinn des ersten Satzes hat Gerwyn Price sichtlich Selbstvertrauen gegeben. Der "Iceman" eröffnet den zweiten Satz mit einem souveränen Anwurfleg, in dem er sich nach zwölf Darts auf 59 runterwirft und wenig später Tops erneut auf Anhieb pinnt.

Gerwyn Price holt sich den ersten Satz

1. Satz, 5. Leg: Aus 0:2 mach 3:2! Gary Anderson lässt zu viele Chancen aus, trifft kaum Triple und wird von Gerwyn Price überrollt. Der 35-Jährige rammt seine erste 180 ins Board und wirft sich runter auf 46, die er dann über 6 und D20 auch sofort eiskalt ausmacht. Zweimal durfte Ando zum Satz anwerfen und kriegt das Ding nicht zu. Solche Blackouts darf sich der Schotte nicht leisten, wenn er hier mit Price mithalten will.

1. Satz, 4. Leg: Gleich der erste Satz geht ins Entscheidungsleg! Anderson kann Price nicht in Bedrängnis bringen und der Waliser checkt Tops zum 2:2.

1. Satz, 3. Leg: Gary Anderson verpasst es dann , den Satz bei eigenem Anwurf zuzumachen und lässt gleich drei Setdarts auf D18, D9 und D4 aus. Gerwyn Price muss 84 bringen und macht das cool über T20, 12 und D6. Erstes WM-Final-Leg für den "Iceman!!

1. Satz, 2. Leg: Die richtig dicken Scores bringen beide noch nicht, aber da Anderson ein wenig besser punktet und Price bei 100 Rest nicht aufs Doppel werfen darf, gibt es die erste Breakchance. Der Schotte löscht dann 76 über 20, 16 und Tops und erhöht auf 2:0!

1. Satz, 1. Leg: Auf gehts! Gary Anderson eröffnet das Match und kann mit solidem Scoring zunächst vorlegen. Die erste Chance auf Doppel-5 lässt der Schotte aber aus und hat Glück, dass Price bei 97 keinen Dart aufs Doppel bekommt. Ando checkt dann D2 und holt sich die Führung.

96 Spieler sind zu dieser WM angetreten, zwei sind übrig geblieben. Kann sich Gary Anderson heute seinen dritten WM-Titel sichern oder krönt Gerwyn Price sich erstmals zum Champion und zeitgleich zur neuen Nummer eins? Zeremonienmeister John MacDonald hat die beiden Akteure bereits auf die Bühne beordert und in wenigen Augenblicken regieren die Pfeile im Ally Pally. Der "Flying Scotsman" darf eröffnen!

Im Finale wird die Distanz nochmals erhöht und macht braucht nun sieben gewonnene Sätze, um sich zum Champion zu krönen. Für einen Satzgewinn benötigt man weiterhin drei Legs. Sollte es im Entscheidungssatz zum 2:2 kommen, wird sofort ein Sudden-Death-Leg gespielt und es gibt anders als im Vorjahr keine Verlängerung.

Beim letzten großen Endspiel, das sie bestritten haben, sind Anderson und Price ordentlich aneinander geraten. Im Finale des Grand Slam of Darts 2018 wurde nicht nur mit Darts, sondern auch mit Beleidigungen und Schubsern gekämpft. Die Emotionen kochten über, der "Iceman" blieb cooler und holte sich seinen ersten großen Titel. Für sein unsportliches Verhalten wurde der Waliser anschließend sogar bestraft und gesperrt. Ob sowas heute nochmal passieren kann? "Ich habe mittlerweile mehr Erfahrung. Das ist ein paar Jahre her. Wir sind beide Profis. Ich gehe auf die Bühne und spiele einfach mein Spiel", glaubt Price. Gary Anderson dürfte das gerne hören, denn er will ja schließlich auch "einfach nur Darts spielen".

Er war der beste Spieler des Jahres 2020 und er war bisher auch der überzeugendste Spieler bei dieser WM. Gerwyn Price hat mit dem World Grand Prix, den World Series of Darts Finals und dem World Cup of Darts in dieser Saison bereits drei Majors geholt und könnte sich heute gleich im doppelten Sinne die Krone aufsetzen. Wird der "Iceman" heute zum ersten Mal Weltmeister, ist er zeitgleich auch automatisch die neue Nummer eins der PDC. Der 35-Jährige hatte im Laufe des Turniers zwar auch einige enge Partien zu überstehen, konnte sich aber vor allem unter Druck immer auf seine Qualitäten verlassen. "Wenn es drauf ankommt finde ich immer noch ein paar Extra-Körner und ich weiß, dass ich alles habe um dieses Finale zu gewinnen", gab sich Price vor dem Finale optimistisch.

"Nie im Leben. Ich spiele totalen Müll", so Gary Anderson nach seinem Auftaktsieg gegen Madars Razma zu seinen Titelchancen. Vor dem Finale hört sich das mittlerweile so an: "Ich spiele einfach mein Darts und er seins. Ich werde ruhig sein und er laut und dann werden wir sehen, was passiert." Ando hat sich im Turnierverlauf mal wieder kontinuierlich gesteigert und vor allem gegen Devon Petersen und Dirk van Duijvenbode stark aufgetrumpft. Im Halbfinale gegen Dave Chisnall hatte der Schotte dann ein paar Probleme, siegte aber letztlich souverän. Und wenn Anderson danach sagt, dass sich sein Spiel "sehr schlecht angefühlt" hat, in der Statistik aber dennoch ein Average von über 100 Punkten steht, dann weiß man, dass der "Flying Scotsman" hier gefährlich ist.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor diesem Finale kaum sein. Auf der einen Seite der 50-jährige Gary Anderson, der nach einer durchwachsenen Saison ohne große Erwartungen nach London gekommen ist, hier "einfach nur Darts spielen" will und nun plötzlich die Chance auf seine dritte Krone hat. Auf der anderen Gerwyn Price, der neue Star der Szene, der in wenigen Jahren ganz nach oben geklettert ist und sich mit seinen oft übertriebenen und inszenierten emotionalen Ausbrüchen noch nicht viele Freunde gemacht hat. Für den Schotten spricht die Erfahrung, für den Waliser die aktuelle Form.

Anderson kann mit einem Sieg heute zum dritten Mal Weltmeister werden. "The Flying Scotsman" krönte sich bereits 2015 und 2016 zum Weltmeister. Price hingegen wartet immer noch auf einen WM-Titel. im vergangenen Jahr scheiterte "The Iceman" im Halbfinale am späteren Weltmeister Peter Wright.

Gerwyn Price setzte sich im Halbfinale gegen Stephen Bunting mit 6:4 durch. Gary Anderson löste sein Finalticket nach einem 6:3-Sieg über van-Gerwen-Bezwinger Dave Chisnall ein.

Herzlich willkommen zum Finale der Darts-Weltmeisterschaft. Das Duell beginnt heute um 20.45 Uhr im Londoner Ally Pally. Gespielt wird im Best-of-13-Sets-Modus.

Darts-WM: Das Finale zwischen Gary Anderson und Gerwyn Price live im TV und Livestream

Zwei Anbieter zeigen das Darts-Finale heute. Zum einen ist Sport1 für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Der Sportsender bietet zusätzlich auch einen kostenlosen Livestream an.

Zum anderen überträgt DAZN ebenfalls das Endspiel im Ally Pally. Auch im Finale wird eine Übertragung mit den originalen englischen Kommentatoren als Alternative zu der mit deutschen Kommentatoren angeboten.

Darts-WM: Der Weg ins Finale

Gerwyn Price:

Runde Ergebnis Gegner 2. Runde 3:2 Jamie Lewis 3. Runde 4:3 Brendan Dolan Achtelfinale 4:1 Mervyn King Viertelfinale 5:4 Daryl Gurney Halbfinale 6:4 Stephen Bunting

Gary Anderson: