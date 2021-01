Premier League of Darts: Termine, Teilnehmer, TV-Übertragung

Die Weltmeisterschaft ist rum, nun steigt das Fieber auf die Premier League of Darts. Welche Spieler mit dabei sind, wann die Events stattfinden und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Premier League of Darts: Termine

Die PDC hält sich offen, die Premier League weiter ins Jahr zu verschieben. Momentan geht die PDC noch davon aus, das Finale am 27. Mai in der Berliner Mercedes-Benz Arena durchzuführen. Möglich ist aber auch, wie im vergangenen Jahr, an einem Ort zu bleiben.

Spieltag Datum Ort 1 4. Februar Cardiff 2 11. Februar Dublin 3 18. Februar Newcastle 4 25. Februar Rotterdam 5 4. März Exeter 6 11. März Belfast 7 18. März Nottingham 8 25. März Manchester 9 (Judgement Night) 1. April Brighton 10 8. April Liverpool 11 15. April Sheffield 12 22. April Aberdeen 13 29. April Birmingham 14 6. Mai Glasgow 15 13. Mai Leeds 16 20. Mai London Halbfinale/Finale 27. Mai Berlin

Premier League of Darts: Teilnehmer

Anders als in den vergangenen zwei Jahren wird es bei dieser Premier-League-Saison zehn feste Spieler geben. Zuvor gab es immer einen wechselnden Spieler.

Neun gab die PDC nach dem WM-Finale bekannt. Der zehnte Teilnehmer soll seine Nominierung nach dem Masters erhalten.

Für die Premier League sind die ersten vier der Weltrangliste sowie sechs Wildcard-Spieler vertreten. Erstmals dabei ist der Portugiese Jose de Sousa und der Belgier Dimitri van den Bergh.

An der Premier League werden diese Spieler teilnehmen:

Michael van Gerwen

Gerwyn Price

Peter Wright

Rob Cross

Glen Durrant (Premier League Gewinner)

Gary Anderson (WM-Finalist)

Dimitri van den Bergh (World Matchplay Gewinner)

Jose de Sousa (European Darts Grand Prix Gewinner + Grand Slam of Darts Gewinner)

Nathan Aspinall

Premier League of Darts: Übertragung im TV und Livestream

Die Premier League of Darts könnt Ihr live auf DAZN sehen. Auf DAZN gibt es nämlich alle Major-Turniere der PDC!

Premier League of Darts: Preisgeld

Im letzten Jahr wurde insgesamt 825.000 Pfund an Preisgeld ausgeschüttet. Fraglich ist, ob das Preisgeld aufgrund der fehlenden Zuschauereinnahmen und dem zehnten Spieler geringer ausfallen wird.

Platzierung Preisgeld in Pfund Sieger 250.000 Finalist 120.000 Halbfinalisten 80.000 Tabellenführer Bonus 25.000 5. Platz 70.000 6. Platz 60.000 7. Platz 55.000 8. Platz 50.000 9. Platz 35.000

Premier League of Darts: Die letzten Gewinner im Überblick

Im vergangenen Jahr siegte überraschend Glen Durrant im Finale gegen Nathan Aspinall, zuvor siegte 4-mal in Folge Michael van Gerwen.