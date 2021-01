Darts - PDC Masters: Termin, Ort, Zeitplan, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Die PDC Masters sind nach der abgelaufenen Weltmeisterschaft das nächste große Darts-Event. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles zu den Terminen, Modi und Übertragungen.

Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die PDC Masters live erleben!

Darts - PDC Masters: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die neunte Auflage des PDC Masters findet vom 29. bis 31. Januar 2021 in der Marshall Arena, Milton Keynes, statt. Es treten die 24 besten Dartspieler der PDC-Weltrangliste gegeneinander an.

Zum Start werden am Freitag die weiteren acht Achtelfinal-Teilnehmer ermittelt. Dafür treten die Spieler, die in der Weltrangliste auf Rang neun bis 24 platziert sind, gegeneinander an.

Die Top-8 der PDC Order of Merit sind dagegen schon gesetzt und greifen dann am Samstag in das Turnier ein.

Die PDC Masters live im TV und Livestream

Das komplette PDC-Masters Turnier könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. Dort verpasst Ihr an allen drei Tagen kein einziges Match. Neben den PDC Masters könnt Ihr beim " Netflix des Sports" aber eine Vielzahl von weiteren Sportevents live verfolgen.

Egal ob Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS), US-Sport (NBA; NFL, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Boxen, UFC, Wintersport, Handball, Hockey, oder Snooker - Der Streamingdienst hat es im Programm. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet Euch DAZN lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahres-Abo.

Hier geht's zum gratis DAZN-Probemonat.

ine weitere Möglichkeit, das Turnier zu verfolgen, bietet bet365. Beim Wettanbieter müsst Ihr mindestens 10 Euro einzahlen, um einen Livestream abzurufen.

Darts - PDC Masters: Der Spielplan im Überblick

Nach der PDC Darts WM 2021 stehen alle Teilnehmer des Masters fest. Die Top 8 sind gesetzt. Die Plätze 9 bis 24 treffen gemäß Ihrer Ranglistenposition aufeinander.

Freitag, 29. Januar 2021, ab 20 Uhr, Best of 19 Legs

Spieler 1 Spieler 2 Ian White Mensur Suljovic Glen Durrant Mervyn King D. Van den Bergh Chris Dobey Krzysztof Ratajski Simon Whitlock Michael Smith Adrian Lewis Daryl Gurney Jeffrey de Zwaan Jose de Sousa Jonny Clayton Joe Cullen Stephen Bunting

Samstag, 30. Januar 2021, ab 13.45 Uhr, Best of 19 Legs

Spieler 1 Spieler 2 Rob Cross Durrant / King James Wade Bergh / Dobey Nathan Aspinall White / Suljovic Dave Chisnall Gurney / Zwaan

Samstag, 30. Januar 2021, ab 20 Uhr, Best of 19 Legs

Spieler 1 Spieler 2 Gary Anderson Smith / Lewis Peter Wright Ratajski / Whitlock Gerwyn Price Cullen / Bunting Michael van Gerwen Sousa / Clayton

PDC Masters: Das Preisgeld

Der Sieger des PDC Masters bekommt wie im Vorjahr 60.000 £. Insgesamt wurde aufgrund der zusätzlichen acht Spieler der Preistopf um 20.000 £ auf nun insgesamt 220.000 £ erhöht.