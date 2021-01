Es ist wieder soweit! Mit dem PDC Masters startet am heutigen Freitag das erste Darts-Major-Turnier des Jahres. Wie Ihr den ersten Tag im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das erste Major-Turnier des Jahres im Darts erlebt Ihr live auf DAZN. Holt Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat!

Darts - PDC Masters: Wann findet das Turnier statt?

Das PDC Masters findet von heute bis Sonntag statt und ist die neunte Auflage des Turniers. In diesem Jahr wurde jedoch der Modus geändert. Gespielt wird nun mit 24 anstatt 16 Teilnehmern in der Marshall Arena in Milton Keynes im United Kingdom.

Das bedeutet, dass die ersten acht der Weltrangliste in der ersten Runde ein Freilos haben und am Freitag noch nicht im Einsatz sind.

Darts - PDC Masters heute live im TV und Livestream

Wer das erster Major-Turnier des Jahres von Anfang bis Ende live sehen will, kommt um den Streamingdienst DAZN eigentlich nicht herum. DAZN ist ab heute Abend um 20 Uhr live auf Sendung. Kommentiert wird das Ganze von Elmar Paulke zusammen mit Experte Gabriel Clemens.

Darüber hinaus zeigt DAZN auch beide Sessions am Samstag und Sonntag und damit eben auch das große Finale. Neben dem PDC Masters könnt Ihr zudem sämtliche Darts-Major-Turniere beim Streamingdienst verfolgen. Darüber hinaus ist noch mehr hochkarätiger Live-Sport im Portfolio von DAZN enthalten.

So habt Ihr Zugriff auf Übertragungen der NBA, NFL, NHL, WTA-Turnieren, der Handball-Champions-League, UFC- und Box-Kämpfe. Außerdem seid Ihr durch die Kooperation mit Eurosport auch bei sämtlichen Wintersport-Events live dabei.

Wem das noch nicht genug, der findet bei DAZN auch die geballte Ladung Spitzenfußball. Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division und Ligue 1 sind abrufbar. Der erste Monat ist dabei gratis. Im Anschluss würde ein Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Eine weitere Möglichkeit, das Turnier zu verfolgen, bietet bet365. Beim Wettanbieter müsst Ihr mindestens 10 Euro einzahlen, um einen Livestream abzurufen.

Darts - PDC Masters: Der heutige Spielplan

Das Teilnehmerfeld besteht aus seit diesem Jahr aus 24 Spielern, die nach der der PDC Order of Merit gesetzt sind. In Runde 1 treten dabei die Positionen 9 bis 24 dieser Liste an, anschließend greifen am Samstag auch die Top-8 ins Turniergeschehen ein. Diese Partien stehen heute an:

Spieler 1 Spieler 2 Ian White Mensur Suljovic Glen Durrant Mervyn King D. Van den Bergh Chris Dobey Krzysztof Ratajski Simon Whitlock Michael Smith Adrian Lewis Daryl Gurney Jeffrey de Zwaan Jose de Sousa Jonny Clayton Joe Cullen Stephen Bunting

PDC Masters: Das Preisgeld

Der Sieger des PDC Masters bekommt wie im Vorjahr 60.000 £. Insgesamt wurde aufgrund der zusätzlichen acht Spieler der Preistopf um 20.000 £ auf nun insgesamt 220.000 £ erhöht.