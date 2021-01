Beim PDC Masters geht es heute in die heiße Schlussphase. Viertelfinale, Halbfinale, Finale: So seid Ihr via TV und Livestream beim Darts mit dabei!

Darts - PDC Masters: Heute Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Wer geht als Sieger des PCD Masters hervor? Am heutigen Sonntag fällt die Entscheidung. Vor dem Finale am späten Abend stehen aber auch noch das Viertelfinale und das Halbfinale auf dem Programm.

Der Zeitplan

Runde Datum Uhrzeit Modus Viertelfinale 31. Januar 13.45 Uhr Best-of-19-Legs Halbfinale 31. Januar 20 Uhr Best-of-21-Legs Finale 31. Januar 22.30 Uhr Best-of-21-Legs

Die Duelle finden in der Marshall Arena in Milton Keynes (England) statt. Gespielt wird auch im Viertelfinale im Best-of-19-Legs-Modus. Wer also als Erster neun Legs gewinnt, hat auch das ganze Match gewonnen. Zum Halbfinale geht es dann in den Best-of-21-Legs-Modus über.

Nachmittagssession, 13.45 Uhr

Runde Modus Ansetzung Viertelfinale Best of 19 Legs Gerwyn Price - Adrian Lewis Viertelfinale Best of 19 Legs Mervyn King - Nathan Aspinall Viertelfinale Best of 19 Legs Jonny Clayton - James Wade Viertelfinale Best of 19 Legs Peter Wright - Dave Chisnall

Abendsession, 20.00 Uhr

Runde Modus Ansetzung Halbfinale Best of 21 Legs Gerwyn Price / Adrian Lewis - Mervyn King / Nathan Aspinall Halbfinale Best of 21 Legs Jonny Clayton / James Wade - Peter Wright / Dave Chisnall Finale Best of 21 Legs Gerwyn Price / Adrian Lewis / Mervyn King / Nathan Aspinall - Jonny Clayton / James Wade / Peter Wright / Dave Chisnall

Darts - PDC Masters heute live im TV und Livestream

Wie Ihr das Spektakel verfolgen könnt? Ganz einfach: bei DAZN! Der Streamingdienst geht um 13.45 Uhr auf Sendung, zeigt ab 20 Uhr dann auch Halbfinale und Finale. Elmar Paulke kommentiert, Experte ist Gabriel Clemens.

