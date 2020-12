Darts-WM: Clemens gewinnt deutsches Duell gegen Kurz

Gabriel Clemens (Saarwellingen) hat bei der Darts-WM in London das deutsche Duell gegen Nico Kurz (Nidderau) gewonnen und trifft am 28. Dezember in der 3. Runde auf den schottischen Titelverteidiger Peter Wright.

"Natürlich bin ich glücklich. Nico ist ein fantastischer Spieler. Es war auf jeden Fall ein spezielles Match, wir sind Freunde. Das sind immer harte Spiele", sagte Clemens.

Obwohl Clemens größtenteils die Partie kontrollierte, setzte Kurz immer wieder Highlights. Unter anderem spielte er ein 161er-Finish, das bislang höchste überhaupt im Turnier. Clemens war aber der konstantere Spieler, mit seinem fünften Matchdart beendete er schließlich das Match.

Die deutsche Nummer eins trifft nach Weihnachten auf seinen favorisierten Gegner. Noch nie hat es ein Deutscher im Alexandra Palace ins Achtelfinale geschafft, zudem gab es noch nie ein Duell zweier deutscher Spieler bei einem TV-Turnier. Der dritte deutsche Starter Max Hopp (Idstein) war in der zweiten Runde ausgeschieden.

Darts-WM: Price mit Mühe weiter

Anders als Clemens hatte Gerwyn Price, Nummer drei der Welt, wesentlich größere Probleme mit seinem Gegner. Gegen seinen Landsmann Jamie Lewis kam der Waliese nur mit Biegen und Brechen weiter. Price spielte teilweise nur einen 77er-Average und traf weniger als 10 Prozent auf die Doppel.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Krzysztof Ratajski und Kim Huybrechts, die mit starken Vorstellungen auf sich aufmerksam machten.

Darts-WM: Die Ergebnisse im Überblick