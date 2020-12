Die Darts WM steht vor der Tür: Am Dienstag, 15. Dezember, geht es los im Ally Pally. Doch wo wird das Turnier im TV und im Livestream übertragen? Dieser Artikel beantwortet Euch alle Fragen.

Die Darts WM mit Elmar Paule live sehen! Holt Euch jetzt Euren DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts WM: Wann findet das Turnier statt?

Die diesjährige Weltmeisterschaft startet am 15. Dezember 2020 mit der 1. und 2. Runde. Die hoch gesetzten Spieler haben in der 1. Runde ein Freilos, steigen aber dennoch direkt in die Action ein. Der Grund dafür: An jedem Abend wird auch ein Match der 2. Runde gespielt.

Die 1. Runde geht bis zum 20. Dezember, die 2. Runde endet am 23. Dezember. Nach einer Pause über die Feiertage beginnt am 27. Dezember dann die 3. Runde des Turniers. Das Finale steigt am 3. Januar 2021.

Den genauen Zeitplan sehr Ihr hier im Überblick:

Runde Datum Sätze 1. Runde 15.-20. Dezember 2020 Best of 5 2. Runde 15.-23. Dezember 2020 Best of 5 3. Runde 27.-29. Dezember 2020 Best of 7 Achtelfinale 29.-30. Dezember 2020 Best of 7 Viertelfinale 1. Januar 2021 Best of 9 Halbfinale 2. Januar 2021 Best of 11 Finale 3. Januar 2021 Best of 13

Darts WM: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Darts-Fans: Auch in diesem Jahr wird die Weltmeisterschaft wieder komplett im Free-TV zu sehen sein. Sport1 überträgt alle Tage live.

Auch DAZN hat das gesamte Turnier im Angebot, der Streamingdienst überträgt also sämtliche Sessions live. Elmar Paulke wird die meisten Spiele beim "Netflix des Sports" als Kommentator begleiten und wird wechselnde Experten an seiner Seite haben.

DAZN kostet 119,99 Euro pro Jahr oder alternativ 11,99 Euro pro Monat. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr zudem erst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Neben Darts überträgt der Streaming-Riese noch deutlich mehr Top-Events aus der Welt des Sports. Im Fußball zeigt DAZN zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 sowie fast alle Spiele der Nations League. Auch US-Sport wie die NFL und die NHL, Tennis, Golf, Wintersport und Boxen zählen zum Programm.

Darts WM: Der Spielplan der 1. Runde

In der 1. Runde treten die Top-Spieler der Welt noch nicht an. Auch Gabriel Clemens, einer von drei Deutschen bei der Darts WM, ist bereits für die 2. Runde des Turniers qualifiziert. Die anderen beiden Deutschen müssen jedoch in der 1. Runde ran: Max Hopp trifft auf Gordon Mathers, Nico Kurz spielt gegen Andy Hamilton.

Spieler 1 Spieler 2 Ryan Murray vs. Lourence Illagan Steve West vs. Amit Gilitwala Luke Woodhouse vs. Jamie Lewiis Jason Lowe vs. Dmitriy Gorbunov Dirk van Duijvenbode vs. Bradley Brooks Scott Waites vs. Matt Campbell Callan Rydz vs. James Bailey Keegan Brown vs. Ryan Meikle Luke Humphries vs. Paul Lim Kim Huybrechts vs. Di Zhuang William O'Connor vs. Niels Zonneveld Steve Beaton vs. Diogo Portela Madars Razma vs. Toru Suzuki Ross Smith vs. David Evans Ryan Joyce vs. Karel Sedlacek Wayne Jones vs. Ciaran Teehan John Henderson vs. Marko Kantele Darius Labanauskas vs. Chengan Liu Max Hopp vs. Gordon Mathers Maik Kuivenhoven vs. Matthew Edgar Damon Heta vs. Danny Baggish Jeff Smith vs. Keane Barry Ryan Searle vs. Danny Lauby Derk Telnekes vs. Nick Kenny Martijn Kleermaker vs. Cameron Carolissen Andy Boulton vs. Deta Hedman Ron Meulenkamp vs. Boris Krcmar Adam Hunt vs. Lisa Ashton Steve Lennon vs. Daniel Larsson Mike De Decker vs. Edward Foulkes Andy Hamilton vs. Nico Kurz Mickey Mansell vs. Haupai Puha

© imago images / osnapix

Darts WM: Alle Teilnehmer im Überblick