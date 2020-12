Darts-WM mit Mensur Suljovic, Gerwyn Price und Gary Anderson heute live im TV und Livestream

Einige Kracher-Duelle stehen heute bei der Darts-WM auf dem Programm. Unter anderem trifft Mensur Suljovic auf Gary Anderson! Alle Infos rund um das Turnier und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier auf SPOX.

Darts-WM: Die Spiele des heutigen Tages

Bei der Darts-WM stehen heute insgesamt sechs Partien, je drei pro Session, auf dem Programm. Unter anderem sind heute Nathan Aspinall, Gary Anderson, Mensur Suljovic und Gerwyn Price im Einsatz.

Session Geplante Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker Nachmittagssession 13.10 Uhr Jose de Sousa Mervyn King Liveticker 14.30 Uhr Dirk van Duijvenbode Adam Hunt Liveticker 16 Uhr Nathan Aspinall Vincent van der Voort Liveticker Abendsession 19.10 Uhr Gary Anderson Mensur Suljovic Liveticker 20.30 Uhr Gerwyn Price Brendan Dolan Liveticker 22 Uhr Glen Durrant Danny Baggish Liveticker

Darts-WM heute im TV und Livestream verfolgen

Die komplette Darts-WM könnt Ihr auf DAZN verfolgen! Der Streamingdienst ist für Euch immer auf Sendung, wenn im Alexandra Palace in London die Spiele beginnen. Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams führen Euch heute ab 13 Uhr durch die Berichterstattung. Die zweite Session beginnt dann um 19 Uhr.

Im Free-TV zeigt Sport 1 einige Sessions der Darts-WM.

Darts-WM: Die 3. Runde im Liveticker

Alle WM-Partien könnt Ihr heute zudem auch im ausführlichen Liveticker bei SPOX verfolgen.

Darts-WM: Der Turnierplan ab der 3. Runde

In den kommenden Tagen stehen die Partien der 3. Runde an. Das Finale findet in diesem Jahr am 3. Januar statt.

Runde Datum Sätze 3. Runde 27.-29. Dezember 2020 Best of 7 Achtelfinale 29.-30. Dezember 2020 Best of 7 Viertelfinale 1. Januar 2021 Best of 9 Halbfinale 2. Januar 2021 Best of 11 Finale 3. Januar 2021 Best of 13

Darts: Die Weltrangliste im Überblick

Michael Smith und Rob Cross werden mit großer Sicherheit nach der WM nicht mehr auf ihren Plätzen liegen. Die beiden Engländer flogen bereits in der ersten Runde raus.