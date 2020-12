Seit Dienstag kämpfen die Darts-Profis im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) um den Weltmeistertitel. Am ersten Spieltag waren noch Zuschauer in der Halle erlaubt, ab heute aber nicht mehr. SPOX erklärt den Grund dafür.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge damit die Darts-Weltmeisterschaft live und in voller Länge!

Darts WM: Darum sind keine Fans mehr im Ally Pally

Während am gestrigen ersten Spieltag noch Fans im Ally Pally zusehen durften, bleibt ab heute die Halle in London leer. Bis zum 23. Dezember wird das zumindest auch so bleiben. Grund dafür sind die aktuellen Corona-Entwicklungen in London. Denn: In der englischen Hauptstadt gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen ab heute die höchste Stufe der Lockdown-Maßnahmen.

Ob bei den Duellen zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar Zuschauer dabei sein dürfen, steht noch nicht fest.

Darts WM: Der heutige Spieltag im Überblick

Nach dem gestrigen WM-Start geht der Wettbewerb heute (16. Dezember) ab 13 Uhr mit acht Begegnungen weiter. Auch der Deutsche Max Hopp ist dran und bestreitet sein erstes Spiel des Turniers gegen den Australier Gordon Mathers. Alle heutigen Partien werden im Best-of-5-Legs-Modus ausgetragen.

Mittagssession (ab 13 Uhr):



Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Ryan Joyce Karel Sedlacek 1 Ross Smith David Evans 1 William O'Connor Niels Zonneveld 2 Chris Dobey J. Smith

Abendsession (ab 19 Uhr):

Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Max Hopp Gordon Mathers 1 Callan Rydz James Bailey 1 Adam Hunt Lisa Ashton 2 Glen Durrant Diogo Portela

© imago images / osnapix

Darts WM: Heute live im TV und Livestream

Den zweiten WM-Tag überträgt auch heute wieder der Streamingdienst DAZN live und in voller Länge. Ab 12.45 Uhr kommentieren Elmar Paulke und Experte Rene Eidams das Geschehen für die Zuseher. Auch um 19 Uhr sind die beiden dann wieder mit von der Partie.

DAZN hat zusätzlich zur Darts-WM viele weitere Sportarten im Angebot. Darunter auch die US-Sportarten mit Spielen aus der NFL, NHL oder MLB. Vor allem aber im Fußballbereich hat "das Netflix des Sports" so einiges zu bieten, etwa die Serie A, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1. DAZN überträgt zudem auch die Champions League und die Europa League.

Zu den weiteren Sportarten, die auf der Plattform abrufbereit sind, zählen unter anderem auch die Wintersportarten, MMA, Boxen, Wrestling, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport und Rugby.

Das dafür benötigte DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Um sich vorher noch vom Angebot zu überzeugen, kann ein Gratis-Probemonat getestet werden.

Darts WM: Heute im Free-TV

Ebenfalls können heute auch einige WM-Spiele im Free-TV gesehen werden. Sport 1 ist nämlich ebenso für die Übertragung der Begegnungen ab 19 Uhr verantwortlich.

Darts WM im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung auf DAZN bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Partie des Deutschen Max Hopp an.

Hier geht's zum Liveticker: Max Hopp - Gordon Mathers.

Darts WM: Der Zeitplan bis zum Finale