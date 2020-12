Weiter geht es mit der Darts-Weltmeisterschaft, der dritte Spieltag steht am heutigen Donnerstag an. Alles Wichtige rund um die Übertragung der WM im TV und Livestream verrät Euch SPOX.

Testet DAZN einen Monat kostenlos und schaut die Darts-WM live und in voller Länge!

Darts-WM: Wo und wann findet die WM statt?

Die 28. Ausgabe der Darts-WM findet vom 15. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 im Alexandra Palace in London statt. Weil die Corona-Fallzahlen in der englischen Hauptstadt gestiegen sind, dürfen allerdings aktuell keine Zuschauer in die Arena.

Am heutigen Donnerstag stehen zwei Sessions an. Die Nachmittags-Session beginnt ab 13 Uhr. Der zweite Teil des Tages startet ab 19 Uhr. In jeder Session stehen insgesamt vier Matches an.

Darts-WM: Der 3. Spieltag heute live im TV und Livestream

Sämtliche Matches könnt Ihr wie gewohnt live und in voller Länge bei DAZN verfolgen. Pünktlich zu den Sessions werdet Ihr dort von der deutschen Stimme des Darts, Elmar Paulke, und Experte Rene Eidams empfangen.

Nicht nur in Sachen Darts werdet Ihr bei DAZN bestens versorgt. Der Streamingdienst hat Fußball aus europäischen Topligen, US-Sport, Kampfsport, Tennis und vieles mehr im Angebot. Das Ganze kann hier kostenlos und unverbindlich getestet werden, ein Abonnement kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Auch Sport1 zeigt die Abend-Session live, sowohl im TV als auch per Livestream.

Darts-WM, 3. Spieltag: Die heutigen Matches im Überblick

Zu Beginn der Weltmeisterschaft finden täglich zwei Sessions mit jeweils drei Erstrundenmatches und einer Zweitrundenpartie statt. Das ist der heutige Fahrplan im Überblick:

Mittagssession, ab 13 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Madars Razma Toru Suzuki 1 Mike De Decker Edward Foulkes 1 Ryan Murray Lourence Ilagan 2 Daryl Gurney William O'Connor

Abendsession, ab 19 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Luke Woodhouse Jamie Lewis 1 Ron Meulenkamp Boris Krcmar 1 Ryan Searle Danny Lauby 2 Jose de Sousa Ross Smith

© imago images / Pro Sports Images

Darts-WM: Die Ergebnisse von Mittwoch

Ergebnisse der Mittagssession:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Ryan Joyce Karel Sedlacek 3:2 1 Ross Smith David Evans 3:0 1 William O'Connor Niels Zonneveld 3:0 2 Chris Dobey J.Smith / Barry 3:2

Ergebnisse der Abendsession:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Max Hopp Gordon Mathers 3:0 1 Callan Rydz James Bailey 3:1 1 Adam Hunt Lisa Ashton 3:2 2 Glen Durrant Diogo Portela 3:0

Darts-WM: Der Terminplan