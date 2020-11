Players Championship Finals: Tag 2 und 3. Runde heute live im TV und Livestream

Tag 2 und damit bereits Halbzeit bei den Players Championship Finals im Darts. Alle Infos zur Live-Übertragung der 2. und 3. Runde des Turniers bekommt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir hier deinen DAZN-Probemonat und schau die Players Championship Finals im Livestream!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die diesjährigen Players Championship Finals haben am gestrigen Freitag, dem 27. November, ihren Auftakt gefeiert und gehen bereits heute in die heiße Phase. Denn das K.o.-Turnier fordert seine Spieler mehrmals täglich und geht aufgrund dessen in lediglich drei Tagen über die Bühne. Am morgigen Sonntag (29. November) steht bereits der letzte Turniertag und das große Finale an.

Players Championship Finals heute live: Termine, Teilnehmer und amtierender Sieger

Dieses Majorturnier der PDC, welches über das Wochenende vom 27. bis 29. November veranstaltet wird, wird in insgesamt sechs Runden ausgetragen, wobei die letzte Runde das Finale darstellt. Wie am gestrigen Tag wird auch heute in der 2. Runde im Modus best of 11 legs gespielt wird, ehe am heutigen Abend das Achtelfinale nach best of 19 legs ausgespielt wird.

Als Teilnehmer an den Players Championship Finals nehmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil, wodurch die Players Championship Finals von Beginn an hochkarätig besetzt sind und bereits mit einigen Krachern in der 1. Runde aufwarten können. Amtierender Sieger ist übrigens der Niederländer Michael van Gerwen.

© imago images / Action Plus

Tag 2 der Players Championship Finals heute live: Ergebnisse der 1. Runde

In der 1. Runde der Players Championship Finals gab es noch keine riesigen Überraschungen, die meisten Favoriten konnten in die nächste Runde einziehen.

Sieger Verlierer Dirk van Duijvenbode 6:4 William O`Connor Michael Smith 6:5 Boris Krcmar Rob Cross 6:3 Jason Lowe Joe Cullen 6:3 Adam Hunt Luke Humphries 6:3 Devon Petersen Ryan Searle 6:2 Dimitri van den Bergh Simon Whitlock 6:4 Adrian Lewis Mervyn King 6:3 Dave Chisnall Luke Woodhouse 6:4 Brendan Dolan Andy Boulton 6:4 Ryan Joyce Ryan Murray 6:4 Stephen Bunting Karel Sedlacek 6:4 Krzysztof Ratajski Gabriel Clemens 6:5 Martjin Kleermaker Ian White 6:4 William Borland Jonny Clayton 6:2 Mickey Mansell Callan Rydz 6:2 Daryl Gurney Nathan Aspinall 6:5 Scott Waites Gary Anderson 6:4 Keegan Brown Niels Zonneveld 6:3 James Wade Peter Wright 6:5 Ryan Meikle Michael van Gerwen 6:3 Darius Labanauskas Gerwyn Price 6:2 John Henderson Jose de Sousa 6:3 Mike De Decker Vincent van der Voort 6:2 Derk Telnekes Jamie Hughes 6:2 Ricky Evans Ross Smith 6:1 Kim Huybrechts Damon Heta 6:1 Maik Kuivenhoven Jermaine Wattimena 6:1 Steve Lennon Madars Razma 6:3 Chris Dobey Wayne Jones 6:3 Glen Durrant Jeffrey de Zwaan 6:3 Darren Webster Danny Noppert 6:1 Steve Beaton

Darts heute live: Players Championship Finals - 2. Runde, 3. Runde / Achtelfinale

In der zweiten Session des heutigen Tages (Samstag, 28. November) treten die Gewinner der 2. Runde erneut an. Auf zwei Bühnen werden dann im Modus best of 19 legs zwischen 20 und 24 Uhr die Teilnehmer fürs Halbfinale gesucht.

Dieses setzt sich aus den Siegern folgender Duelle zusammen:

Spieler 1 Spieler 2 Ian White Gabriel Clemens Nathan Aspinall Ross Smith Michael Smith Gary Anderson Joe Cullen Rob Cross Jose de Sousa Vincent van der Voort Michael van Gerwen Jonny Clayton Gerwyn Price Jamie Hughes Peter Wright Simon Whitlock Luke Woodhouse Andy Boulton Karel Sedlacek Madars Razma Ryan Searle Callan Rydz Damon Heta Ryan Murray Danny Noppert Mervyn King Jermaine Wattimena Luke Humphries Wayne Jones Jeffrey de Zwaan Niels Zonneveld D. van Duijvenbode

Players Championship Finals: Tag 2 und 3. Runde heute live im Livestream

Der professionelle Darts-Sport hat sein Zuhause beim Streamingdienst DAZN gefunden. Dort werdet Ihr über die gesamten drei Turniertage mit unzähligen Stunden Live-Darts versorgt und verpasst garantiert keine Entscheidung!

DAZN ist auch am heutigen zweiten Turniertag wieder über mehrere Stunden und bei allen wichtigen Partien live mit von der Partie und zeigt Euch die fliegenden Pfeile im Livestream. Die erste Session startet heute live um die Mittagszeit um 14 Uhr und findet ihr Ende um 18 Uhr. Weiter geht es nach einer kurzen Verschnaufpause für die Profis um 20 Uhr. Session 2 endet um Mitternacht mit der Bestimmung der Halbfinal-Teilnehmer.

Livestream Session 1 - 2. Runde Session 2 - Achtelfinale Kommentator Experte DAZN 14-18 Uhr 20-24 Uhr Elmar Paulke Thomas "Shorty" Seyler

Players Championship Finals: Tag 2 und Achtelfinale heute live im TV

Eine weitere Option stellt Sport1 dar. Der Free-TV-Sender überträgt die Players Championship Finals ebenfalls im selben Umfang und ist heute von 10-14 Uhr sowie von 20-24 Uhr live mit von der Partie.

Players Championship Finals: Tag 2 und 3. Runde heute live im Livestream auf DAZN

Der Multisport-Streamingdienst DAZN ist das "Netflix des Sports" und überträgt jede Menge Live-Sport im Livestream. Zum Programm gehören neben Darts vor allem Fußball aus Europas Topligen und US-Sport. Tennis, MMA, Wintersport, Boxen und viele weitere Sportarten haben dort aber ebenfalls ihren Platz.

Das gesamte Programm ist für 11,99 Euro pro Monat zu haben und beinhaltet zur erstmaligen Registrierung einen kostenlosen Probemonat für alle Neukunden. DAZN läuft dank der DAZN-App auf nahezu allen internetfähigen Endgeräten.

Players Championship Finals heute live: Preisgelder des PDC-Majorturniers