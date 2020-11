Grand Slam of Darts: Tag 2 mit Gabriel Clemens heute live im TV und Livestream

Auch an Tag 2 des Grand Slam of Darts stehen gleich 16 Matches auf dem Programm. Welche Topspieler im Einsatz sind und wo Ihr live dabei sein könnt, verraten wir Euch hier.

Grand Slam of Darts: Wann und wo findet das Event statt?

Der Grand Slam of Darts wird seit dem gestrigen Montag ausgetragen, die Entscheidung fällt im Finale am Dienstag, den 24. November.

Schauplatz der 14. Auflage der Veranstaltung ist die Ricoh Arena in Coventry, Zuschauer sind in diesem Jahr keine zugelassen.

Grand Slam of Darts heute live im TV und Livestream sehen

Der Grand Slam of Darts ist live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Sessions des Turniers - vom ersten bis zum letzten Spiel.

Kommentator Elmar Paulke, die deutsche Stimme des Darts, begleitet Euch somit auch heute ab 14 Uhr gemeinsam mit Experte Tomas "Shorty" Seiler durch die Tages-Session und ab 20 Uhr durch die Abend-Session.

Außerdem zeigt Sport1 den Grand Slam of Darts live. Neben der TV-Übertragung stellt der Sportsender auch einen Livestream bereit.

Grand Slam of Darts, Tag 2: Diese Spiele stehen heute an

Wie schon an Tag 1 werden auch am Dienstag 16 Spiele ausgetragen, aufgeteilt in eine Tages- und Abend-Session. In jeder der acht Gruppen treffen die Verlierer des Vortages aufeinander, gleiches gilt für die Gewinner der entsprechenden Gruppen.

Unter anderem stehen sich Gary Anderson und Simon Whitlock sowie Rob Cross und Dave Chisnall in der Tages-Session gegenüber, abends trifft Gabriel Clemens auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen.

Grand Slam of Darts, Tag 2: Die Tages-Session

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 14 Uhr Ricky Evans Wayne Warren Luke Humphries Justin Pipe Ryan Searle Adam Gawlas Glen Durrant Damon Heta Gary Anderson Simon Whitlock James Wade Jermaine Wattimena Rob Cross Dave Chisnall Nathan Aspinall D. Van den Bergh

Grand Slam of Darts, Tag 2: Die Abend-Session

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 20 Uhr Jonny Clayton Gerwyn Price Ryan Joyce Mikuru Suzuki Gabriel Clemens M. van Gerwen Joe Cullen Adam Hunt Jose de Sousa Michael Smith Krzysztof Ratajski Lisa Ashton D. van Duijvenbode Devon Petersen Peter Wright Ian White

Grand Slam of Darts: Der Modus des Turniers

Los geht es beim Grand Slam of Darts mit einer Gruppenphase. In acht Gruppen à vier Spielern im Modus "Jeder gegen Jeden" werden die Achtelfinalteilnehmer ermittelt. Dabei sind fünf gewonnene Legs für den Sieg notwendig.

Ab dem Achtelfinale wird die Distanz deutlich erhöht. Aus "Best of 19 Legs" im Achtelfinale wird ab dem Viertelfinale sogar "Best of 31 Legs". Im Vorjahr besiegte Gerwyn Price im Finale Peter Wright und sicherte sich somit die Eric Bristow Trophy.

Grand Slam of Darts: Teilnehmer und Gruppen

Das Besondere am Grand-Slam of Darts ist die Tatsache, dass am Event Spieler der PDC und BDO teilnehmen. Zu den 30 Teilnehmern der PDC gesellen sich der Weltmeister und die Weltmeisterin der BDO.

Aus deutscher Sicht liegt das Augenmerk auf Gabriel "Gaga" Clemens, der sich in seinem ersten Match gegen Joe Cullen durchsetzte.