Darts-EM: Hopp scheitert in Runde eins - Neun-Darter von de Sousa

Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp ist bei der EM in Oberhausen bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der 24-Jährige verlor vor 250 Zuschauern gegen den Waliser Jonny Clayton trotz zweier Matchdarts mit 5:6.

Vor zwei Jahren hatte Hopp, der zuletzt seine Position als deutsche Nummer eins an Gabriel Clemens abtreten musste, bei dem damals in Dortmund ausgespielten Turnier das Halbfinale erreicht.

Hopp kam perfekt in das Match, erzielte in seiner ersten Aufnahme direkt 180 Punkte und ging schnell mit 2:0 in Führung. Danach ging es hin und her. Im achten Leg gelang Hopp das höchstmögliche Finish mit 170 Punkten zur 5:3-Führung. Doch er konnte das Spiel trotz zweier Matchdarts nicht entscheiden. Clayton nutzte gleich seine erste Chance.

Für ein Highlight am ersten Tag sorgte Jose de Sousa. Der Portugiese warf in seiner Erstrundenpartie gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan einen Neun-Darter. Damit ist ein perfektes Leg gemeint, in dem der Spieler mit nur neun Darts die 501 Punkte auf Null herunterspielt. De Sousa gewann 6:3 und trifft nun auf Clayton.

Darts-EM: Titelverteidiger Rob Cross ausgeschieden

Ausgeschieden ist dagegen Titelverteidiger Rob Cross. Der frühere Weltmeister aus England unterlag dem Niederländer Martijn Kleermaker 3:6 und setzte damit seine durchwachsenen Auftritte nach der Corona-Pause fort.

Der Saarwellinger Clemens trifft am späten Donnerstagabend in seiner Erstrundenpartie auf Weltmeister Peter Wright. Ursprünglich hätte das Turnier wieder in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen werden sollen, wurde aufgrund der Corona-Situation aber nach Oberhausen verlegt.

Darts-EM, Tag 1: Die Ergebnisse