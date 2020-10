Darts: World Grand Prix – Das Finale heute live im TV und Livestream

Nach fünf spannenden Turniertagen dürfen sich Darts-Fans heute auf das Finale des World Grand Prix zwischen Dirk van Duijvenbode und Gerwyn Price freuen. Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, zum Livestream und Liveticker.

World Grand Prix of Darts: Wann und wo findet das Event statt?

World Grand Prix of Darts: Wann und wo findet das Event statt?

Wie schon die vergangenen Runden wird auch das Finale des World Grand Prix of Darts in der Ricoh Arena in Coventry stattfinden. Los geht es um 20 Uhr. Physisch werden keine Zuschauer anwesend sein, jedoch können sie virtuell eingeblendet werden.

Darts, World Grand Prix: Finale heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Finale zwischen Dirk van Duijvenbode und Gerwyn Price nicht verfolgen, dafür zeigt DAZN das Match in voller Länge. Kommentiert wird die Session wie gewohnt von Elmar Paulke und Rene Eidams.

Neben dem World Grand Prix hat DAZN auch alle weiteren Major-Turniere sowie die PDC-Weltmeisterschaft im Angebot.

Auch die PDC strahlt das Finale aus, nämlich auf dem hauseigenen Streamingdienst PDC-TV HD. Die Übertragung ist allerdings kostenpflichtig.

World Grand Prix of Darts: Modus, Format

Die Zahl der zu gewinnenden Sets stieg in diesem Turnier mit jeder Runde an. Im Finale treten van Duijvenbode und Price in einem Best-of-9 an, die einzelnen Sets werden wiederum in fünf Legs entschieden. Jedes Leg müssen die Spieler mit einem Doppel beginnen und beenden.

World Grand Prix of Darts: Ergebnisse der Halbfinal-Matches

Das erste Match des gestrigen Tages war eine klare Angelegenheit, van Duijvenbode setzte sich 4:1 gegen Simon Whitlock durch. Final-Kontrahent Price geriet gegen Dave Chisnall mehr ins Schwitzen, er konnte sich erst im letzten Set den Finaleinzug sichern. Das sind alle Sets im Überblick:

Simon Whitlock 1-4 Dirk van Duijvenbode (0:3, 3:1, 0:3, 1:3, 0:3) - (79,48 - 88,17)

(0:3, 3:1, 0:3, 1:3, 0:3) - (79,48 - 88,17) Dave Chisnall 3-4 Gerwyn Price (2:3, 3:0, 2:3, 2:3, 3:1, 3:1, 2:3) - (94,4 - 92,38)

World Grand Prix of Darts: Preisgeld

Zuschauer spülen in diesem Jahr zwar kein Geld in die Turnierkasse, dennoch dürfen sich die Teilnehmer über gleichbleibende Preisgelder freuen. Der Sieger des heutigen Matches wird mit 450.000 Pfund nach Hause fahren.

Runde Preisgeld Gewinner 110.000 Pfund (123.300 Euro) Finalist 50.000 Pfund (56.000 Euro) Halbfinalisten 25.000 Pfund (28.000 Euro) Viertelfinalisten 16.000 Pfund (18.000 Euro) Achtelfinalisten 10.000 Pfund (11.000 Euro) Verlierer der 1. Runde 6.000 Pfund (6.700 Euro) Insgesamt 450.000 Pfund (505.500 Euro)

World Grand Prix of Darts: Die letzten Gewinner im Überblick

Meistens hieß der Sieger des World Grand Prix in den vergangenen Jahren Michael van Gerwen, er gewann vier der jüngsten sechs Turniere.