Darts - Premier League, 14. Spieltag: Van Gerwen nach Matchdarts nur Remis

Michael van Gerwen hat sich am 14. Spieltag der Darts Premier League in Milton Keynes (die Highlights im Video) mit einem Remis begnügen müssen. Der Niederländer trennte sich 7:7 von Glen Durrant.

Van Gerwen hatte beim Stand von 7:5 bereits Matchdarts, konnte diese jedoch nicht verwerten. Damit bleibt Durrant weiter an der Spitze in der Premier, "Mighty Mike" rangiert dagegen nur auf Platz fünf. Nur die ersten Vier kommen nach Spieltag 16 in die Playoffs.

Einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für diese machte Gary Anderson. Der "Flying Scotsman" bezwang Michael Smith klar mit 8:2 und liegt mit 19 Punkten auf Rang zwei der Tabelle.

Außerdem wahrte Peter Wright mit einem 8:5 über Nathan Aspinall seine Chance auf die Playoffs und zog an seinem Kontrahenten im Klassement vorbei. Im ersten Spiel des Abends kam Gerwyn Price nicht über ein 7:7-Unentschieden gegen Daryl Gurney hinaus.

Der vorletzte Spieltag der Saison findet am heutigen Freitag (ab 20 Uhr live auf DAZN) statt. Das Halbfinale sowie Finale ist für den 22. Oktober angesetzt.

Premier League of Darts: Die Tabelle