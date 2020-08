Premier League Darts: Spielplan, Termine, Teilnehmer

Die Premier League Darts ist zurück! Alles rund um dieses Format, welche Spieler mit dabei sind und was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, verrät Euch SPOX.

Darts - Premier League: Termine, Uhrzeit, Ort

Nach der coronabedingten Pause geht es ab Dienstag, 25. August, in der Premier League weiter. Anders als zuvor werden nicht wöchentlich verschiedene Hallen angelaufen, sondern die Partien werden an einem Ort ausgetragen. Bis zum 30. August werden die Partien nun in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen.

Ab dem 17. September geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter. Austragungsorte werden dann Glasgow, Manchester, Newcastle und Sheffield sein.

Am 22. Oktober wird das Final Four in der Londoner O2-Arena ausgetragen. 2021 wird das Finalturnier übrigens in Berlin gespielt.

Darts: Die Premier League im TV und Livestream

Alle Partien der Darts Premier League könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen. DAZN hat sich zudem die Übertragungsrechte an allen Major-Turnieren der PDC gesichert.

Die jeweiligen Spiele werden auf DAZN von Elmar Paulke, der Stimme des Darts, zusammen mit einem Experten kommentiert. In dieser Woche sind das Rene Eidams (Dienstag bis Donnerstag) und Gabriel Clemens (Freitag bis Sonntag).

Darts Premier League: Spielplan

Bislang wurden drei Spieltage angesetzt. Mit Chris Dobey, Jeffrey de Zwaan und Jermaine Wattimena sind drei Gastspieler dabei.

Dienstag, 25. August, 19.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Gary Anderson Michael van Gerwen Rob Cross Nathan Aspinall Gerwyn Price Chris Dobey Daryl Gurney Peter Wright Glen Durrant

Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Gary Anderson Gerwyn Price Nathan Aspinall Daryl Gurney Michael Smith Rob Cross M. van Gerwen Glen Durrant Peter Wright Jeffrey de Zwaan

Donnerstag, 27. August, 19.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Glen Durrant Rob Cross Nathan Aspinall Michael Smith Peter Wright Daryl Gurney M. van Gerwen Gary Anderson Jermaine Wattimena Gerwyn Price

Darts, Premier League: Preisgeld

Bislang hat die PDC noch keine Auskunft gegeben, ob die Preisgelder wegen der Corona-Krise gekürzt werden.

Sieger: 250.000 Pfund (rund 277.000 Euro)

250.000 Pfund (rund 277.000 Euro) Finalist: 120.000 Pfund (rund 133.000 Euro)

120.000 Pfund (rund 133.000 Euro) Halbfinalisten: 80.000 Pfund (rund 88.700 Euro)

80.000 Pfund (rund 88.700 Euro) Tabellenführer Bonus: 25.000 Pfund (rund 27.700 Euro)

25.000 Pfund (rund 27.700 Euro) 5. Platz: 70.000 Pfund (rund 77.600 Euro)

70.000 Pfund (rund 77.600 Euro) 6. Platz: 60.000 Pfund (rund 66.500 Euro)

60.000 Pfund (rund 66.500 Euro) 7. Platz: 55.000 Pfund (rund 61.000 Euro)

55.000 Pfund (rund 61.000 Euro) 8. Platz: 50.000 Pfund (rund 55.000 Euro)

50.000 Pfund (rund 55.000 Euro) 9. Platz: 35.000 Pfund (rund 38.800 Euro)

35.000 Pfund (rund 38.800 Euro) Gesamt: 825.000 Pfund (rund 915.000 Euro)

Darts: Die Tabelle der Premier League

Nach sechs Spielen ist der Zwischenstand wie folgt: